Come cambiano gas e polveri attorno al Pianeta rosso in base alle stagioni? Ce lo spiega la Nasa in un video diffuso dall’Ames Research Center grazie al potentissimo simulatore Pleiades che ha elaborato i dati registrati dal Mars Climate Modeling Center.







Il ghiaccio presente al polo sud in estate, a partire dall'autunno inizia ad espandersi al polo nord intervallato dall’ondata di polvere che si estende su tutto il pianeta, per poi svanire nel corso dell’inverno.