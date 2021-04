1.8 chilometri di spiaggia paradisiaca, tanti hotel tra cui scegliere, servizi a cinque stelle deluxe e tante opportunità per rilassarsi, anche in questo periodo. Una vacanza a Domina Coral Bay, a Sharm El Sheikh, è semplicemente un sogno che si avvera. La splendida barriera corallina, diversi diving center, luoghi in cui far tardi divertendosi con gli amici come The Beach, ovviamente sempre coccolati dagli staff dei diversi spazi... Una vacanza al Domina Coral Bay non si dimentica. Recentemente qui ha preso vita il workshop "Sharm chiama Italia". Organizzato dal Gruppo Domina, ha presentato la bellezza del luogo a professionisti ed addetti ai lavori, mostrando anche i protocolli che hanno reso da tempo Sharm El Sheikh e soprattutto Domina Coral Bay una destinazione turistica Covid free per vacanze sicure.

Ad esempio, nelle località turistiche del Mar Rosso la commissione del Ministero della Salute Egiziana ha certificato le procedure Anti Covid sia per gli hotel sia per tutto il personale. Inoltre, all'interno del Domina Coral Bay c'è una clinica attrezzata che segue il protocollo del Ministero della Salute fornita anche di tamponi rapidi.



Ma come funziona nel dettaglio il protocollo studiato per il corridoio in sicurezza tra Italia e Sharm?

- Tampone PCR per clienti ed equipaggio entro le 72 ore precedenti alla partenza

- Aeromobile sanificato dopo ogni volo

- Catering a bordo solo con prodotti confezionati

- Check in dedicato con misurazione delle temperatura

- Trasferimento aeroporto - aeromobile e viceversa al 50% della capacità

- Verifica del certificato PCR da parte dell'autorità del Ministero della Salute Egiziano

- Trasferimento da e per hotel con mezzi sanificati e al 50% della capacità

- Prima del rientro tutti i passeggeri hanno diritto ad effettuare un tampone PCR gratuito

- Tutti gli hotel devono seguire le procedure del Ministero della Salute Egiziana