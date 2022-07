Grande fermento in Italia per le selezioni della 34esima edizione del Premio Nazionale di Bellezza e Talento “Una Ragazza per il Cinema” in vista dell’attesissima finale nazionale, che si svolgerà, l’11 settembre 2022 nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina.

Ecco il primo di una lunga serie di nomi illustri, che hanno messo a segno, i Patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo: le coreografie della finale, anche quest’anno, saranno preparate da Garrison Rochelle, ballerino, coreografo e insegnante statunitense naturalizzato italiano.

Da 34 anni nel panorama nazionale il Premio “Una Ragazza per il Cinema” dà accesso a bellezze e talenti, al mondo dello spettacolo, prestigioso trampolino di lancio per tante ragazze.