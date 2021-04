I costi di una piattaforma di streaming, anche se non elevatissimi, in questo momento possono essere proibitivi per chi organizza eventi.

Per questo motivo OOOH.Events - biglietteria online omologata, già gratuita per gli organizzatori - ha scelto di mettere a disposizione il proprio account Premium su Vimeo per semplificare la pubblicazione e la vendita di eventi in streaming.

Il ricorso allo streaming, al posto dei tradizionali eventi in presenza, è al momento l'unica possibilità per tantissimi operatori del settore - teatri, club, artisti - di poter proseguire la propria attività senza interrompere del tutto il dialogo con il pubblico.

E lo streaming molto probabilmente non si limiterà a essere un'alternativa agli eventi in presenza: anche dopo la fine delle limitazioni molti organizzatori sceglieranno di rendere i propri eventi disponibili sia in presenza che in live streaming.

Ecco perché OOOH.Events ha investito sull'integrazione con i principali servizi di streaming - in particolar modo con Vimeo - e di mettere gratuitamente a disposizione dei propri clienti organizzatori un account Vimeo Premium, che è l'unica formula commerciale che racchiude tutte le funzionalità necessarie all'erogazione del contenuto video senza rischi di utilizzi non autorizzati.

Questa novità arriva a consolidare ulteriormente la politica di OOOH.Events mirata a ridurre i costi degli organizzatori: infatti è una biglietteria totalmente gratuita per l'organizzatore, che inoltre sostiene le vendite con una intensa attività di promozione su social network.