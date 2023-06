Dopo il successo assoluto del weekend del 2 giugno, Papeete Beach & Villapapeete Milano Marittima (RA) anche per il weekend che inizia venerdì 9 e continua sabato 10 e domenica 11 giugno, sono un'accoppiata perfetta per chi vuol rilassarsi e divertirsi con stile.



Nell'estate '23 e già in questo periodo, quando è ancora teoricamente "solo" primavera", ogni weekend i beach party di Papeete Beach prendono vita tra scenografie e performance create ad hoc, interpretare da ballerine, ballerini e performer professionisti. I dj di Papeete Beach sanno sempre regalare emozioni: fin dal mattino la loro colonna sonora è semplicemente perfetta. Il ritmo sale fino ai celeberrimi beach party by Papeete Beach del weekend... ma non c'è solo questo. Si può mangiare bene, di fronte al mare, al centro della scena, rilassa. Al beach restaurant La Pluma, aperto solo a pranzo, si gustano i piatti dello chef campano Vincenzo Caputo: protagonista è il pesce fresco 'a miglio nautico zero": tra le proposte si fa notare il menu degustazione "Miglio Nautico Zero" in cui spiccano le focaccine con sardoncino di Cesenatico marinato, lo spaghetto alle poverazze, l'impepata di cozze di Cervia e un vapore di crostacei con canocchi e mazzancolle del Mercato di Cesenatico (Matteini) e infine il gelato della Centrale del Latte di Cesena con fragole.



E che succede, di sera e di notte sabato 10 giugno, dopo una giornata di relax al Papeete Beach a MiMa? Dall'aperitivo a notte fonda il luogo giusto per divertirsi con gli amici è senz'altro Villapapeete, che ogni weekend mette in scena show da da non perdere nelle sue tre sale. Aperitivo a bordo piscina, Dinner Show e serata con tre diverse zone e situazioni musicali diverse. Tra gli altri al mixer arriva uno dei dj italiani più stimati e richiesti in mezzo mondo.



In console a Villapapeete sabato 10 giugno, per il party Flirt With Us, in main room, insieme a Giga c'è Nicola Zucchi. E' senz'altro tra i dj e produttori italiani più ricercati quando si parla di house. La sua pagina Instagram, super colorata (https://www.instagram.com/nicolazucchi/) mette subito allegria. Fa ballare da tempo i top club del pianeta, sempre con il suo sound decisamente originale ed energico. Quando gli si chiede, come ha fatto the1989, a che canzone non sa mai rinunciare, risponde così: "Dipende dal tipo di serata, dal tipo di pubblico e dal tipo di situazione. Credo comunque che Everywhere dei Fleetwood Mac sia immancabile in alcuni miei set al tramonto, come Jazz it up di Erick Morillo verso l'alba. Parlando di cose più recenti degli ultimi anni Second Story di Mark Knight penso potrebbe diventare un classico dell'House Music moderna".



Completano un line up d'eccezione a VillaPapeete il 10 giugno, in main room gli MC Alex D e Francesco Sarzi. Dinner show B Side Room DJs sono Andrea Guidi, Matteo Domenichini, Live Show Simone Baldazzi. Alla voce Ricky S e Fabio Catty. In Pool Atmosphere ecco Dj Thor e Filippo Fantini.

///



Papeete Beach, Villapapeete: two brands, one soul



Papeete mette insieme, a Milano Marittima (RA), la celeberrima spiaggia Papeete Beach e Villapapeete, location open - air serale e notturna aperta solo il sabato notte. Da oltre vent'anni Papeete è un punto di riferimento per chi cerca il massimo in stile pop: sole, relax in spiaggia, beach party, sunset ritual... e più tardi dinner show e notti in una location unica. Oltre che un vero e proprio fenomeno di costume, celebrato dai media e amato dai fan, Papeete è una realtà fatta di attenzione al servizio e ogni dettaglio della sua proposta. In spiaggia, ad esempio, ecco il ristorante La Pluma, aperto solo a pranzo. Le sue specialità romagnole sono spesso rivisitate dallo chef campano Vincenzo Caputo.



https://www.papeetebeach.com

https://villapapeete.com



Papeete Beach

Via Terza Traversa Pineta 281 48015 Milano Marittima (RA)

InfoLine: +39 348 9700555, Beach: +39 349 3717477 Ristorante: +39 0544 991208



Villapapeete

via Argine Destro di Savio 15 48015 Milano Marittima (RA)

dalle 21 a tarda notte, ogni sabato notte

info / prenotazioni +39 335 12755444