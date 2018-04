12 aprile, Live Music Dinner con John Biancale al Pelledoca Milano

A grande richiesta, dopo la strepitosa performance al 17° Compleanno del locale di qualche sera fa, il 12 aprile 2018 dalle 20.30 al Pelledoca Milano tornano come special guest con la loro coinvolgente live music tre musicisti eccezionali: al sax c'è Cesare Ceo, un artista attivo in mezzo mondo, alle percussioni arriva Loris Luppino mentre alla voce c'è un talento puro, assoluto come John Biancale, una delle voci più versatili ed emozionanti del panorama dance e non solo. Tra i fondatori dei "Rockets", gruppo musicale famosissimo sulla scena musicale degli anni '80, ha fatto ballare due generazioni con classici come "Future Woman", "One More Mission", "On the Road Again" e tanti altri ed interpretato anche super hit come "Up & Down". Alla musica da ballare, dalle 23, invece pensa anche la consolidata coppia che fa ballare e scatenare il Pelledoca, ovvero Peter K in console e Giancarlo Romano alla voce, pure artisti capaci di emozionare davvero.

Quella del 12 aprile non è una serata di sola musica. E' anzi un dinner party d'eccellenza, una Live Music Dinner che inizia già alle 20.30 ed è tutta da gustare mentre si canta. Menu con antipasto, primo, secondo con contorno, acqua e una bottiglia di vino ogni 4 persone a €20 a persona.

Info, orari, prezzi e dettagli su ogni party Pelledoca su Facebook

https://www.facebook.com/pg/PELLEDOCAMILANO/events/

Pelledoca Milano

02-7569225, 348-1636345, 347-2499245

Info@pelledoca.org

Viale Enrico Forlanini 121 - Milano

Al Pelledoca Milano si balla forte, col sorriso dal mercoledì al sabato. Qui ogni notte, per chi lo desidera, inizia dall'aperitivo e della cena, momenti davvero speciali. Infatti, accanto dj, vocalist, musicisti e performer, Pelledoca ha anche uno staff di cucina di prim'ordine ed è un music restaurant in cui è possibile mangiare anche alla carta, non solo seguendo i comunque eccellenti menu alla carta. La cucina è mediterranea, semplice e genuina. Propone piatti in cui la materia prima è sempre fresca e di primissima scelta. Si spazia dai crudi di pesce alle tartare, dalle burrate alle fiorentine, da gustare alla carta o in formule fisse con menu alla portata di tutte le tasche.