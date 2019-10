Il campione tortoretano Fioretti ospite d’onore alla Gran Fondo Il Lombardia

Saranno oltre 2mila gli atleti che parteciperanno alla Gran Fondo "Il Lombardia" in programma domenica 13 ottobre.

Un grande evento, che è stato presentato a Cantù.

Un luogo non casuale, visto che proprio la città del mobile ospiterà la partenza e l’arrivo della competizione.

Nel percorso di 112km e 1700 metri di dislivello, si affronteranno le salite monumento con la scalata di punti classici come il Ghisallo e il Muro di Sormano, quest'ultimo con punte oltre il 27% di pendenza.

Una gara con numeri in crescita, con il 50% dei partecipanti che arriveranno dall’estero, in particolare da Belgio, Olanda e dal Regno Unito.

Quest'anno con il pettorale 107, ci sarà come ospite d'onore, grazie a Rcs Group, il campione del mondo in carica di Granfondo Luca Fioretti, oltre che recentissimo vincitore della Tre Valli Varesine, prova valida come qualificazione per i prossimi mondiali di Vancouver 2020 (Canada).