L'estate intensa di Andrea Pipitone (dj Jadoo) con produzioni musicali che scalano le classifiche, radio televisione e magazine nazionali e più di 30 live nelle location più ambite di Catania nel corso dell’estate 2021.

Andrea Pipitone, in arte Dj Jadoo, ha attirato la nostra attenzione: in un periodo storico come questo, dove il settore dello spettacolo è tra i più colpiti, il giovane artista catanese è riuscito addirittura ad aumentare sempre più il suo successo.

Dj Jadoo è un artista della scuderia del noto agente di fama nazionale FABRIZIO CHINAGLIA. Vogliamo elencarvi alcune date significative di JADOO a cui siamo risaliti: Il 22 maggio partecipa nel programma tv e radiofonico "SONOTIKA STORY" della rinomata manager SONIA TORRESI. Il 29 maggio EVATREMILA pubblica un articolo notevole di Jadoo definendolo uno degli artisti più importanti della scena italiana. Il 14 luglio scala le classifiche Beatport (migliori Hype Picks Tech House) con il disco "Drums On Fire". i

Il primo ottobre esce sulla prestigiosa etichetta italiana "Semantic Sounds" il disco "neo tokyo". Il 2 ottobre torna in diretta nazionale con un altro dj set nel programma "SONOTIKA STORY". Il 28 ottobre raggiunge il traguardo di più di 10mila ascoltatori su Spotify in un mese.

Nel mezzo di tutti questi successi citati, durante l'estate è guest in più di 30 serate e eventi dove porta divertimento con i suoi dj set dal vivo nei locali più ambiti di Catania! Alcuni di questi live sono stati fatti all’AQUARIUS di Catania dove esordisce come direttore artistico GIUSEPPE PIPITONE che, insieme a DANIELE PRIVITERA, ha fatto grandi numeri di partecipanti in tutte le serate. Ad oggi hanno cambiato la location per la stagione invernale alle "CANTINE SONORE" di Catania dove, ogni sabato, continuano i sold out.

Sarà facile che anche noi continueremo a parlare del successo del talentuoso DJ Jadoo e degli addetti del settore che lo circondano.