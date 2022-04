Domenica 10 aprile chi ha voglia di far festa in un party 'ad alto tasso di stile' può scegliere Terrazza Versilia, a Marina di Pietrasanta (LU). Qui arriva il carrozzone scatenato di Circo Nero Italia per il party Springtime. Il sound è quello sempre coinvolgente e scatenato di Biba Dee J. Al resto pensano gli artisti di Circo Nero Italia, professionisti dell'intrattenimento che sanno mettere insieme follia nottambula e cura spasmodica di ogni dettaglio delle loro performance.

Gli appuntamenti per gli artisti di Circo Nero Italia sono tanti, ad aprile 2022: venerdì 8 eccoli sono all'Otel di Firenze per il party Faboulous, venerdì 15 si spostano allo Strix Mulino di Figline Valdarno (AR) per il party Classic. Il 10, come accennavamo eccoli alla Terazza Versilia, dove restano anche il 17 per un party Easter Edition.

Il 24 aprile la crew di Circo Nero Italia si divide: il party Circo Revolution va in scena al Rama Beach di Napoli, mentre Luna Park prende vita all'Otel di Firenze. Si chiude il 30 aprile con party Classic al Circus beatclub di Brescia

Circo Nero Italia, come dice il suo creatore ed art director Duccio Cantini, è e sarà sempre "uno spettacolo che non si limita al semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice. E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Vorrei che chi partecipa ai nostri eventi tornasse a casa con l'idea di aver vissuto un'esperienza unica, da conservare nel cuore. Cercherò, per quanto mi sarà possibile, di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi, siano essi interiori, inferiori o superiori."

CIRCO NERO ITALIA

392 069 5432

www.circoneroitalia.it

https://www.instagram.com/circoneroitalia/

Un recente post su Instagram di Circo Nero Italia

https://www.instagram.com/p/Cb9qvywNvBb/