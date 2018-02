La Padrina & Rosa Negra... e il ritmo è tropicale

Da un isola magica come Cuba dove ritmo, musica, sole, mare e profumi sono un tutt'uno nasce questo progetto formato da due artiste provenienti da esperienze e genere diversi tra loro, ma con un percorso radio-televisivo importante nella loro terra "La Padrina & Rosa Negra" . La Padrina vero nome Ailin Villalon Cutino e Rosa Negra all'anagrafe Rosa Irene Duany Trutie', respirano musica fin da piccole crescendo in un ambiente familiare dove la musica e' la colonna sonora delle loro giornate in quanto i nonni di entrambe sono stati degli apprezzati musicisti. L'iter nella crescita musicale segue le regole universali di qualsiasi artista voglia intraprendere questa carriera presenziando vari concorsi per poi far parte di varie band.

Nella canzone "CELOS" con un ritmo incalzante reggaeton, si parla degli uomini gelosi, di quelli che sono molto diffidenti e giocano con l'amore della partner, il messaggio è che non bisogna mai giocare con i sentimenti di nessuno. E’ qualcosa che non puoi evitare di ascoltare semplicemente non ascoltando la radio, è un potenziale tormentone che ci accompagnerà per l’estate 2018.