Da un articolo di START MAGAZINE di G. Gagliano del 13/10/2024 sulla “governance della Cina”:

“Uno degli aspetti più evidenti di questo sistema è l’uso di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la supervisione dei cittadini. Il riconoscimento facciale e il cosiddetto “sistema di credito sociale” sono strumenti per il governo. Attraverso queste tecnologie, lo Stato cinese è in grado di tracciare in modo capillare la vita quotidiana dei cittadini, valutandoli in base al loro comportamento. Il sistema genera una sorta di classifica sociale in cui chi agisce secondo le norme viene premiato, mentre chi si comporta in maniera riprovevole subisce sanzioni.”

“In sintesi, il modello cinese di governance è caratterizzato da un controllo sociale capillare, da una visione olistica del rapporto tra pubblico e privato, e da una strategia di espansione economica e geopolitica che fa leva su tecnologie avanzate, investimenti internazionali e strumenti di intelligence. La Cina, attraverso questi mezzi, mira a consolidare il suo ruolo di potenza mondiale, proiettandosi come un Paese in grado di guidare il nuovo ordine globale.”

Putin se la fa con la Cina e Trump se la fa con Putin, quindi il dragone potrebbe benissimo prendere il posto fino ad oggi occupato dagli USA, prontissimo per fare gli stessi danni fino ad oggi fatti dagli americani.

Il controllo dei cittadini effettuato con tecnologie avanzate è in vigore in Cina da diversi anni e, tempo fa, i frequentatori dei social lo criticavano aspramente, adesso, pare, Putin, Trump e i brics (di cui la Cina fa parte) sono diventati i salvatori del mondo.

Mi chiedo cosa abbiano tanti al posto del cervello...