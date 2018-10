Feel Club Opening weekend: 4/10 La Vie en Rose, 5/10 24Mila Baci

Feel Club torna a scaldare i weekend di chi ha voglia di far tardi con stile, in una location che sa come coccolare i suoi ospiti già a partire dall'ora dell'aperitivo e poi per tutta la notte. Feel è un Club d'eccellenza, in cui ogni dettaglio è curato fino all'inverosimile, dai cocktail al design, dalla musica al servizio, dal cibo alle luci... E al Feel, punto di riferimento del divertimento, ci si sente a casa, perché è il luogo perfetto per dimenticare lo stress della settimana ballando e/o chiacchierando con gli amici.

La nuova stagione di Feel Club parte venerdì 5 ottobre con il nuovo party La Vie en Rose. Il sottotitolo della festa dice più o meno tutto: "reggaeton pur femmes et plus encore". E' un evento dedicato all'eleganza e alla sensualità della donna e pure ai ritmi che fanno muovere il pianeta in questo periodo. I suoni di tendenza e melodie che fanno cantare faranno muovere a tempo il pubblico di Feel Club fino alle prime luci dell'alba... ma l'idea giusta è arrivare già alle 21. Dopo un sontuoso aperitivo, per la cena si potrà scegliere tra tante opzioni, tutte eccellenti: piatti di carne o di pesce, pizze d'autore, hamburger gourmet, insalatone... Il dinner show è a cura di Francesco Capodacqua, un grande professionista dell'intrattenimento.

Sabato 6 ottobre il tasso divertimento & stile resta altissimo e Feel Club propone 24Mila Baci, un party scatenato, che unisce amore & amicizia al ritmo della musica di tanti ottimi dj (Andrea Bozzi, Carlo Bari, Pietro Ronconi, Signor Sam) e due vocalist d'eccezione, Jeanine Voice e Chiara Giorgianni, entrambe sexy e bravissime. Il party inizia con una cena spettacolo che fa battere il cuore mentre vizia chi vuol godere dei piaceri del palato. Poi più tardi si balla fino alle prime luci dell'alba, con ritmi folli, sorrisi e relax...

Eventi Facebook (con orari, dettagli, prezzi)

Opening Winter Season @ Feel Club /

https://www.facebook.com/events/250239239013554/

24MilaBaci opening night @ Feel Club

https://www.facebook.com/events/1674977719296521/



#FeelClub

FEEL CLUB

Via Vecchia Ferriera 22, 36100 Vicenza - Uscita VI Ovest

✆ +39 349 493 84 49

Facebook: Facebook http://goo.gl/170lal

info@feelclub.it https://www.feelclub.it