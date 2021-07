Se c'è una cosa che le persone odiano più di ogni altra cosa è la verità. Ti attaccano, ti criticano, ti offendono pure se alzi il velo su realtà che nessuno vuole vedere, perché la verità fa male e va debellata e, se non può essere rimossa, allora va tenuta nascosta. Sarà successo anche a voi di rinunciare a discutere con una persona di una fede religiosa diversa quando vi siete resi conto che quella persona non voleva nemmeno ascoltare ciò che avevate da dire, ma voleva solo difendere le sue convinzioni.

Le persone ti odiano se gli dici la verità perché mini le loro certezze. Non è un caso se gente come Socrate o Gesù abbiano pagato con la vita il prezzo della loro verità. I grandi maestri hanno definito il rifiuto della verità il più grande ostacolo nel cammino verso la conoscenza e la consapevolezza. Un ostacolo legato alla mancanza di dubbi, perché ognuno ha la sua verità e non ascolta nemmeno versioni differenti perché convinto di essere nel giusto.

Se l'essere umano ha paura della verità è perché sa che questo significa rimettere tutto discussione, attraversando una fase di tormento interiore perché la verità non è mai facile da digerire, soprattutto se siamo abituati a vivere nella menzogna e quella menzogna ci fa comodo. Questo fenomeno è palese soprattutto in campo religioso che è soggetto a credenze illusorie e a dottrine bibliche più simili a narrazioni fantasiose che alla verità concreta.

Perché, per esempio, i farisei spinsero Pilato e crocifiggere Gesù, preferendogli Barabba? Perché le sue rivelazioni mettevano in discussione le leggi ebraiche sulla quale i farisei basavano il loro potere. Dire loro che sbagliavano e vivevano nell'errore, significava fargli perdere credibilità e, di conseguenza, fargli perdere pure l'autorità che avevano sul popolo. Stessa cosa è successa con la Chiesa Cattolica che metteva al rogo gli eretici per timore che le loro verità sugli errore ecclesiastici potessero minare il potere del clero.

Le persone hanno terrore della verità perché questa porta con sé la restituzione della responsabilità individuale. Forse sarà pure vero-come recita una massima cristiana-che la verità rende liberi, ma anche vero che dentro la parola libertà c'è un termine che ci piace molto meno, e si chiama appunto responsabilità che, traslata in una frase un po’ più strutturata, significa che solo chi si assume la responsabilità delle proprie scelte acquisisce la libertà.

La verità è rivoluzionaria perché strettamente correlata con concetti come conoscenza, libertà e responsabilità. Orwell una volta scrisse: “Nel tempo dell’inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario”. E qui vorrei fare un ultimo appunto: è vero che ci vuole coraggio nel dire la verità, ma è altrettanto vero che la vera rivoluzione oggi è saperla ascoltare quella verità. Magari non accettarla, ma è pur sempre meglio che chiudere gli occhi dinanzi al baratro dell'inganno e vivere perennemente nella menzogna.