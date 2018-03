Semestre Europeo 2018, più ombre che luci nei giudizi della Commissione Ue sull'Italia

Per parlare di banche Boschi incontrò anche Panetta, vicedirettore di Banca d'Italia

18/12/2017 10:59 - Mentre l'attuale sottosegretaria Boschi, riguardo alle banche ed al suo interesse per Etruria, conferma "per filo e per segno tutto ciò che ha detto in Parlamento due anni fa" ed il giornale della… (Antonio Gui)