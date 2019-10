L'allerta meteo della Protezione civile sui possibili rischi dell'ondata di maltempo che a cavallo tra domenica e lunedì ha colpito l'Italia nord occidentale non era infondata.

Nella notte un nubifragio ha colpito Milano creando allagamenti in gran parte della città con conseguenti disagi ai residenti e al traffico, oltre alla possibile esondazione, poi rientrata, del Seveso, comunque rimasto sotto osservazione insieme al Lambro.

A dover far fronte all'emergenza, soprattutto vigili del Fuoco e polizia Municipale chiamati in molte zone della città per l'allagamento di cantine e sottopassi, infiltrazioni, rami sulle carreggiate, così come un albero caduto in viale Elvezia.

Naturalmente, anche la rete dei trasporti pubblici milanesi è stata chiamata ad un lavoro extra per far fronte a deviazioni e rallentamenti.

Nelle prime ore del mattino di lunedì, violentissimi temporali anche in Liguria, da ovest (Imperia) verso est, fino al confine tra le province di Genova e La Spezia.

Si sono registrate criticità nel Savonese e a Genova a causa della forte pioggia che, in pochissimi minuti ha raggiunto picchi di 14 millimetri, determinando allagamenti diffusi in molte zone della città.