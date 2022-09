Il degrado della politica italiana è accompagnato spesso dal basso livello culturale degli italiani. I dati ci dicono che il nostro Paese è penultimo in Europa per investimenti in ricerca e istruzione. Si studia poco e male, e si legge anche meno. Questo ha causato un abbassamento del livello culturale dell’opinione pubblica italiana, considerato tra i più bassi tra i Paesi avanzati. In altre parole siamo degli ignoranti contenti di esseri ignoranti e ci accontentiamo, inevitabilmente, di politici di bassa statura.

Dall'estrema destra all'estrema sinistra è tutto un pullulare di figure incompetenti, poco qualificate e completamente sprovviste di caratura da statista. Questi politicanti che siedono alla Camera o al Senato per “disgrazia ricevuta” non hanno nulla di paragonabile ai politici della Prima Repubblica che venivano rigidamente selezionati mediante scuole di formazione politica. No, oggi si prende il primo analfabeta che passa per strada e lo si eleva a ministro dell'Istruzione o a sottosegretario per i Beni Culturali.

Questa pratica ha l'effetto di presentarci politici senza valore che sono favoriti da una opinione pubblica incapace di votarli con conoscenza, sapienza e giudizio. Un elettorato che in gran parte si lascia abbindolare da illusionisti e che è disposto a credere a tutto, anche che l'asino voli, recandosi alle votazioni senza avere la consapevolezza di chi stanno votando. L'esempio Berlusconi, in tal senso, è stato il più clamoroso. Chi lo votò era convinto che il Cavaliere fosse entrato in politica per fare opere di beneficenza, senza conoscere il suo passato oscuro e le sue magagne da imprenditore.

Uno dei problemi principali del nostro Paese è l'incapacità di distinguere uno statista da un clown. Ci si accontenta di votare quello più simpatico, più seducente, più rivoluzionario e non quello dotato di talento. Questo avviene anche per quanto riguarda il genere sessuale. Quanti italiani, per esempio, voteranno Giorgia Meloni perché vogliono una donna al governo dopo anni in cui hanno dominato solo gli uomini? Poco importa se da ministro della Gioventù non riuscì a portare avanti alcun progetto per i giovani. Quelli che adesso vuole rieducare secondo un programma in versione fascista.

La cosa che desta maggiore preoccupazione è che poi questa ignoranza italica rischia di danneggiare gli italiani stessi, perché li mette nelle mani di persone poco qualificate, come quei medici alle prime armi che non sanno nemmeno operare una banale appendicite e causano la morte dei loro pazienti. La valorizzazione del talento politico in Italia non esiste, perché non esiste nemmeno la volontà di documentarsi sui politici che si stanno votando. Non si conosce la loro storia, il loro passato. Li si vota per spirito partigiano e basta.

Se questo poteva essere un problema rilevante in passato, quando l'Italia era protetta dalle esigenze della Guerra Fredda, ancora di più lo è in un'epoca di globalizzazione che non ammette nazioni con politici incapaci. O ci convertiamo in fretta alla cultura e alla conoscenza per selezionare la classe politica oppure ci condanniamo al degrado e all’irrilevanza internazionale che già sono sotto gli occhi di tutti. Il ruolo politico dell’Italia, come anche la sua sopravvivenza economica, si giocano soprattutto sulla cultura del suo popolo. Senza di quella prima o poi saremo il tappeto sull'uscio per tutto il mondo.