L'anno di ZETA-MIX

Procede in maniera positiva il periodo che sta portando più in alto il giovane cantante ventenne di Ferentino.

Negli ultimi mesi diversi risultati importanti hanno permesso al giovane di ritagliarsi uno spazio in più nella scena emergente, di spicco 2 singoli coverizzati (Good time e Mad world) hanno rispettivamente raggiunto e superato i 10.000 e i 5.000 ascolti su Youtube, senza contare la presenza di altri brani che stanno raggiungendo numeri da tenere in considerazione.

Come ci ha annunciato il giovane, che abbiamo contattato personalmente per qualche domanda in più, Domenica 10 Marzo verrà pubblicato (Supremo), nuovo singolo in collaborazione con un noto producer e cantante americano "Sean Divine". Poco meno di un mese dopo, Venerdì 5 Aprile uscirà su Youtube (Voglia di sognare), singolo che chiude la tracklist del nuovo disco che vedrà luce nell'estate del 2019. Oltre che chiudere il nuovo disco, a detta del cantante, (Voglia di sognare) sarà il brano che chiuderà anche il suo 2019. I brani più importanti saranno inoltre distribuiti su diverse piattaforme digitali quali (Spotify, Itunes, Shazam, Amazon, Deezer e Google Play Music).

Di seguito le parole rilasciate dal cantante: E' stato un periodo colmo di alti e bassi, questo 2019 sarà un anno "transitorio", nonostante gli effettivi risultati bisogna lavorare ancora molto. Dopo l'uscita di "Voglia di sognare" continuerò comunque a fare live ma per nuovi pezzi ho deciso di aspettare il prossimo anno anche se siamo solo a Febbraio di quello attuale, ho in mente diversi progetti tra cui collaborazioni con artisti importanti. Ad Agosto uscirà il nuovo album, dopodichè spazio ancora ai live. Non mi piace accontentarmi, so che posso ancora fare e dare molto alla musica, i numeri che sto facendo ora non sono niente, bisogna crescere! Non mi ritengo in competizione con nessuno, questo mondo sembra una gara a chi fa più ascolti e visualizzazioni, non mi interessa minimamente essere migliore o peggiore di altri, voglio solo fare musica.

Con queste parole il cantante afferma dunque che continuerà ad esibirsi e a lavorare a nuovi progetti ma dirà stop alla pubblicazione di nuovi brani sino al 2020.

Un grande in bocca al lupo a Riccardo per il futuro, che ringraziamo nuovamente per il tempo che ci ha dedicato.