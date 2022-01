Li hanno paragonati ai testimoni di Geova perché, proprio come i testimoni di Geova rifiutano le emotrasfusioni, loro rifiutano la vaccinazione contro il Covid, preferendo morire piuttosto che farsi la puntura. In Italia sono sei milioni di non vaccinati italiani che fino a qualche giorno fa occupavano le piazze contro la dittatura sanitaria. Ma perché i no vax rifiutano il vaccino? Una rivista lo spiega.

C’è chi lo fa per paura, chi per ignoranza, chi per ideologia. No vax. Ci domandiamo da dove sia saltato fuori con la sua dura determinazione, pronto a rinunciare a una vita normale e decente pur di evitare Pfizer o Moderna. Magari si imbottisce di antidolorifici, fuma tre pacchetti di Marlboro al giorno e ha il colesterolo a 300. Ma la puntura al braccio non la farà mai. Perché «questo non è un vaccino» oppure «ti iniettano il grafene e ti controllano col 5G». C’è il no vax irriducibile, come quel pilota militare in pensione che, in un ospedale di Bolzano, dice che preferisce morire che immunizzarsi. C’è il no vax naturista che prende le vie dei boschi portando i propri figli nelle scuole parentali alternative. C’è il no vax giurista, quello che tira in ballo a sproposito Stefano Rodotà (che si sarebbe vaccinato eccome) e cita il secondo comma dell’articolo 32 della Costituzione per legittimare la propria scelta: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Dimenticando che il green pass non è un trattamento sanitario e non è neppure obbligatorio. Ma soprattutto fingendo di non aver letto il primo comma di quello stesso articolo: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti». Quelle stesse cure che, in presenza di terapie intensive e corsie d’ospedale intasate da malati covid, non possono essere usate per curare altre urgenze. In tanta follia e negazionismo ultrà, il flebile appello di un no vax pentito che arriva da un ospedale di Piacenza ci richiama al “qui e ora”, alla verità cruda della malattia. E al primato indiscutibile della scienza.

Alla base del rifiuto di vaccinarsi ci sarebbero quindi due varianti: la paura e l’ideale. La paura, dettata dal timore che i vari farmaci anti-Covid possano essere più pericolosi del virus stesso. L’ideale, dettato dalla convinzione che la vaccinazione sia una manifestazione di dittatura sanitaria o, peggio ancora, un complotto orchestrato da chissà quali entità oscure che, attraverso il vaccino, punti a inoculare micro-chip sottocutanei, con cui controllarci tutti come un Grande Fratello, o a iniettarci sostanze velenose con cui poi ammazzarci mediante il 5G. Nel primo caso, il rigetto è giustificato, nel secondo siamo nel campo del complottismo più spinto.