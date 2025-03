Andrea Pimpini oggi ha pubblicato un video su YouTube dove spiega perché Macao è stata la sua scelta di vita. Dopo aver studiato cinque mesi all'Università di Macao, in Cina, come exchange student nel 2024, Andrea infatti lo stesso anno si è trasferito li cambiando residenza e diventando uno dei tanti italiani residenti all'estero.

Tanti motivi: amore, amicizie, una sicurezza che ti permette di lasciare computer e cellulare incustoditi senza temere niente e che consente di girare per tutte le ore della notte senza aver paura. Ma anche tasse e soldi.

Andrea spiega come in Italia, con la scusa di non aver esperienza lavorativa, tutte le imprese gli offrivano stage, tirocini non pagati o tirocini con semplice rimborso spese di 600 euro al mese, Andrea poi spiega come a Macao, in soli tre mesi, anche grazie all'Università, ha trovato un lavoro full time, indeterminato e con più del doppio dello stipendio (senza tasse, quindi netto).

Un video non polemico ma dove Andrea con onestà parla e mostra Macao. Andrea ammette che non è tutto rose e fiori: i diritti dei lavoratori sono di meno ma per Andrea, considerati i pro e i contro, quello è il paese che ama.