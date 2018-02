Vigna Clara, manifestano al grido di “Stop killing Rohingya Muslim”

13/09/2017 21:56 - Nella mattina di lunedì 11 settembre, un centinaio di persone hanno pacificamente dimostrato in piazza Giochi Delfici, a Vigna Clara, contro le operazioni militari in corso in Birmania a danno della… (VIGNACLARABLOG.IT il primo quotidiano on-line di Roma Nord)