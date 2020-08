Il Presidente degli Stati Uniti D'America, Donald Trump durante un incontro pubblico presso una fabbrica nello Stato dell'Ohio ha fatto una dichiarazione in perfetto stile "Lercio" (noto sito satirico):

"So showerheads - you take a shower, the water doesn't come out. You want to wash your hands, the water doesn't come out. So what do you do? You just stand there longer or you take a shower longer? Because my hair - I don't know about you, but it has to be perfect. Perfect".

Traduzione: i soffioni... fai una doccia, l'acqua non viene. Vuoi lavarti le mani, l'acqua non viene. Che fare, allora? Stai più a lungo davanti a rubinetto o stai più lungo sotto la doccia. Perché i miei capelli - io non so voi - devono essere perfetti. Perfetti.

E così, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, mercoledì scorso, è venuto in soccorso dell'inquilino della Casa Bianca proponendo di modificare una legge, in vigore negli Usa dal 1992, contro lo spreco d'acqua nelle case degli statunitensi, che ne impone un limite massimo all'erogazione fissato a circa 9,5 litri al minuto... per tutti i diffusori. La modifica prevede che tale limite sia invece rivisto per essere applicato a ogni singolo rubinetto o soffione installato in una abitazione.

Una proposta che in molti hanno definito sciocca, inutile e persino dannosa, perché favorirebbe uno spreco d'acqua non necessario oltre ad aumentarne il costo in bolletta per i consumatori, consigliando a Trump - che evidentemente ne è l'ispiratore - di andare a farsi un giro su qualche sito web dove potrebbe acquistare un soffione per la doccia sicuramente adatto alle sue esigenze, in grado di garantirgli tutta l'acqua di sui i suoi capelli hanno bisogno.