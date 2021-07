"Più tempo passa, più esperienze si hanno alle spalle e più la nostra visione del mondo cambia". On.Em, giovane artista torinese presenta così il suo nuovo singolo "Sogni", prodotto agli Head Studios, disponibile sui siti di streaming musicale da venerdì 23 luglio 2021. "E' un viaggio all'interno delle paure e delle incertezze di un ragazzo di 23 anni, troppo giovane per rassegnarsi a vivere una vita alienante e abbastanza maturo da cominciare a capire che il tempo non fa sconti a nessuno", continua l'artista raccontando una ballad decisamente intensa.

Sognare sembra facile, ma non basta mai. Eppure, senza quei sogni che durano solo istanti, come potremmo vivere tutto il resto? " 'Sogni' è un dialogo interiore, in cui è protagonista la voglia di continuare a lottare fino alla fine, nonostante le difficoltà e gli ostacoli della vita", conclude On.Em.

On.Em è un artista in costante evoluzione, aperto alla sperimentazione di qualsiasi tipo. Da sempre nella sua musica mescola influenze molto diverse. Le sue produzioni mettono insieme trap, hip hop e pop ed altre sonorità internazionali che l'artista mette insieme in modo decisamente personale. Ha recentemente pubblicato "BH Mood", che ha raggiunto più di 80.000 stream su Spotify, arrivando fino alla seconda posizione nella classifica italiana di iTunes. La sua "Dorian", interpretata con la cantante LaMala, ed uscita con Artist First è invece un brano di stampo pop, nel quale però non dimentica le sue origini.



On.Em - Sogni

https://onem.lnk.to/Sogni

https://www.instagram.com/on.em_/

Head Music Studios

https://headmusicstudios.com/