“Deadline” feat. Luca Napolitano è il nuovo singolo di Giovanni Segreti Bruno, un brano che racconta quelle notti fatte di pelle, alcol e promesse a bassa voce. Dove il sesso sembra amore, almeno finché non arriva l’alba a mettere tutto in chiaro.

È il racconto sincero di due corpi che si cercano per paura di restare soli -spiega Giovanni- incastrati come fili di cuffiette, ma che al mattino scoprono che l’unica cosa rimasta è il silenzio.

Scritto da Giovanni Segreti Bruno, Luca Napolitano e Arturo De Biasi con la direzione artistica di Gianni Testa (etichetta Joseba Label, distribuzione Virgin Music Group, Mix e mastering di Emanuele Donnini), il pezzo mescola sonorità urban e sfumature malinconiche, tra beat notturni e atmosfere sospese. La voce calda di Giovanni porta il sapore crudo e viscerale del sud calabrese, mentre Luca aggiunge il calore e la passione del dialetto partenopeo. Un incontro di lingue, cuori e debolezze, che racconta quella deadline che arriva per tutti: quando l’alba spegne l’illusione e resta solo il vero.

La consulenza d’immagine è stata curata da Nenella Impiglia, che ha ideato gli abiti indossati nel videoclip, realizzati su misura da Fabio Francioni.

Luca Napolitano: Giovanni è un cantautore con una scrittura raffinata e una sensibilità che sento profondamente vicina alla mia. Tra noi è nata subito una forte sinergia, un’amicizia autentica che ci ha portati a collaborare in modo naturale, condividendo idee, emozioni e visioni. La canzone “Deadline” è nata da una conversazione spontanea a Roma, una di quelle nottate in cui ci si racconta senza filtri. Stavamo riflettendo su quelle relazioni che sembrano amore, ma non lo sono davvero: intense, appassionanti, quasi totalizzanti, ma prive di un sentimento autentico. Il brano racconta questo contrasto, mescolando immagini forti e momenti intimi — come nei versi “incastrati come fili di cuffiette” o “oltre i grattacieli starlight”. E poi arriva il finale, che per me è il cuore emotivo della canzone: lì c’è l’incontro tra i nostri due mondi, il napoletano e il calabrese, che si uniscono in un’emozione viscerale. (“Me chiagne stu core, me pare nu mare” e “Mi ciangia ssu core, mi para nu mare”). Un modo per dire la stessa cosa in due lingue diverse, ma con la stessa intensità e verità. Credo che questo equilibrio tra poesia e realtà, tra leggerezza e ferita, renda il pezzo vivo e sincero. Un dialogo tra anime più che tra voci.

Biografia Giovanni Segreti Bruno

Giovanni Segreti Bruno è un giovane cantautore e pianista. Si avvicina alla musica a 10 anni, iniziando lo studio del pianoforte e appassionandosi alla musica classica. Due anni dopo supera l’esame di ammissione al Conservatorio. A 14 anni inizia a studiare canto e a comporre le sue prime canzoni. Partecipa a masterclass di scrittura e discografia con il M° Diego Calvetti e il M° Roberto Rossi. Nel 2015 inizia a suonare nei locali con diverse formazioni, proponendo i suoi brani. Ad ottobre vince il Suoni&Rumori Festival nella categoria Inediti, valutato da una giuria composta da Roberto Rossi (Sony Music), Marco Ragusa (Warner Chappell), Diego Calvetti e il cantautore Brunori Sas. Nell’estate 2016 apre i concerti degli Zero Assoluto e Dear Jack. Appassionato della vocalità in tutte le sue sfumature, entra a far parte dei solisti del Soul Sighs Gospel Choir, uno dei più grandi cori gospel della Calabria, partecipando a eventi come il BlowingOnSoul Gospel Meeting, dove si esibisce con artisti gospel americani come Angie Cleveland, Jared White, Leon Lacey e Joel Polo. Nell’aprile 2018 partecipa ai corsi di formazione del CET, dove incontra il Maestro Mogol. Il 10 novembre 2018, al Teatro del Casinò di Sanremo, vince il concorso Area Sanremo, esibendosi davanti alla commissione Rai e al direttore artistico Claudio Baglioni con “L’amore non fa per me”. Il brano, pubblicato su tutte le piattaforme digitali, viene presentato il 28 settembre 2019 in apertura del concerto di Mahmood a Cosenza, di fronte a un pubblico di oltre 10.000 persone. Si trasferisce a Roma, dove inizia a scrivere non solo per il proprio progetto ma anche per altri artisti emergenti e noti. Chiude il 2019 a Cosenza, aprendo il concerto di Capodanno di Clementino. Nel 2020 pubblica il singolo “Monet”, seguito il 15 gennaio 2021 da “Ti voglio bene”, il cui videoclip è diretto da Emanuel Lo. Il brano supera le 200.000 visualizzazioni su YouTube e streaming sulle piattaforme digitali, e viene selezionato da Rai Isoradio nell’iniziativa “Sulle strade della musica” in collaborazione con SIAE e Ministero della Cultura. “Ti voglio bene” è anche parte della colonna sonora del film di Federico Moccia, “Mamma qui comando io”, uscito il 14 settembre 2023. Giovanni è autore di “Eli Hallo”, ultimo singolo di Lorenzo Licitra con la partecipazione straordinaria di Anggun, pubblicato il 23 settembre 2022. Il 16 giugno 2023 pubblica il singolo estivo “MISTRESS”. Il 14 luglio 2023 partecipa al Concerto Omaggio a Vittorio De Scalzi a Sanremo, esibendosi con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo con il brano “Quelle navi”, inno di rinascita dedicato al crollo del ponte di Genova. Durante l’estate 2023 apre i concerti di Irama, Fred De Palma, Gaia e Mario Venuti. Nell’ottobre 2023 si esibisce all’Oceana Theatre di Brooklyn a New York, presentando in anteprima il suo nuovo singolo “La strada di casa”, brano apripista del suo primo EP, “Nella mia stanza nascono i fiori”, finanziato dal bando Nuovo Imaie 2023. A dicembre 2024 entra a far parte di Officina Pasolini nella sez. Canzone. Il 17 gennaio 2025 pubblica il suo primo album “Drama King”, vincitore del bando di LazioSound Recording, accompagnato dal singolo “UNA DOMENICA” in feat. con Petra Magoni. Il 28 marzo 2025 vince il Premio dei Giovani di Amnesty International 2025 all’interno della 28a edizione del Festival “Voci per la Libertà - Una canzone per Amnesty”.

Luca Napolitano è un cantautore italiano appassionato di musica fin dall'infanzia. Ha intrapreso il suo percorso artistico a soli 16 anni, esibendosi come cantante nei villaggi turistici. In seguito, ha partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi, dove ha potuto condividere la sua passione con un pubblico più vasto, conquistando il sostegno di fan che ancora oggi seguono la sua carriera. Oltre alla sua attività da interprete, ha lavorato come autore per alcuni dei più importanti artisti italiani, contribuendo al successo di numerosi brani. Oggi, è parte del roster di Joseba Label, proseguendo il suo percorso artistico con nuovi progetti musicali. Nel corso degli anni, ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui dischi d'oro certificati FIMI.

