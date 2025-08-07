ACQUARELLO IN PIAZZA 2025 - ANTONIETTA MICALI
Il 9 agosto si svolgerà a Randazzo l'evento artistico culturale: “Acquarellando in Piazza 2025” organizzato dall'Unitre Randazzo in collaborazione con il Maestro Giovanni Ferrito.
L'evento vanta il patrocinio della “Cattedra delle Donne” diretta dalla Prof.ssa Antonietta Micali e della secolare Accademia Tiberina governata dal Dott. Franco Pinardi.
Durante l'evento sarà celebrato l'”En Plein air” con tecnica acquarello elaborata dal Maestro Giovanni Ferrito; acqua e pigmento si sposeranno in un contesto architettonico suggestivo di piazza Santa Maria su cui si affaccia la bellissima omonima Basilica in stile gotico.
Il pomeriggio sarà arricchito dalle musiche della M° violinista Alice Romano e dal Prof. Giuseppe Biella, con un intervento letterario dedicato all'impressionismo.
L'evento sarà presentato dalla Dott.ssa Pina Salanitri, presidente Unitre e Consulente Onoraria della Cattedra delle Donne.
Sarà dato sicuramente risalto alla condivisione di valori artistici e culturali generati dall'evento, tesi ad appassionare tutti coloro che parteciperanno.