Nell'Italia di oggi i giovani studenti laureati si trovano a desiderare uno straccio di stage, anche se sfruttati, pur di buttarsi nel mondo del lavoro... ma sembra impossibile persino questa possibilità.

Ho deciso di darmi un ultimatum per trovare l'opportunità di realizzare ciò per cui ho tanto faticato. Persino a 400 euro mensili, perché in Italia diventa difficile persino sperare in qualcosa di più.