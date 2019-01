18 gennaio, Cena Cantata e BadAss con Dj Drospy, Joe T Vannelli e Don Joe al Pelledoca

Venerdì 18 gennaio 2019, dalle 20.30, una delle serate più coinvolgenti di Pelledoca Milano inizia con la scatenata Cena Cantata. E' un viaggio pieno di divertimento e musica, un Viaggio nella notte che inizia tra i sapori ed i profumi della cucina del locale. E non ci sono solo ottimi piatti: la cucina di Pelledoca trascina nella musica. In console ci sono Peter K, Giancarlo Romano Voice e Manuel Manima. Il team di Pelledoca propone le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana, quelle che fanno cantare. Si sceglie tra menu guidato e alla carta.

Dopo cena, con il party BadAss, il viaggio musicale continua, con queste parole chiave. #goodvibes #HipHop, #RnB, #House, #TechHouse, #Trap & #Deep. Da mezzanotte circa, in console Joe T Vannelli e Don Joe arriva pure Dj Dropsy, tre i dj producer più stimati della scena urban italiana. Ha appena realizzato "Non ti devo niente", canzone che ha prodotto unendo il talento di due rapper che non avevano mai collaborato insieme Jake La Furia e Mostro. E' un brano 100% hip hop, un pezzo in cui un rapper racconta e spiega la sua visione del mondo. Il 22 Gennaio seguirà l'uscita del divertente video cartoon.



