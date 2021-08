“Ciò a cui opponi resistenza persiste” disse lo psicoanalista Carl Gustav Jung. Cosa significa? Significa che più concentriamo la nostra attenzione su ciò che è negativo e più questa negativa trova nuova linfa vitale, ampliandosi a dismisura. Chi è contro la guerra finisce per creare altre guerre; chi è contro la droga crea la nascita di altre droghe; chi è contro il terrorismo genera altro terrorismo; chi è contro l'illegalità genera altra illegalità e così via, in una strana legge del contrappasso.

Le persone sono convinte che per eliminare un problema sia necessario concentrarsi sul problema. Invece bisogna concentrarsi sulla soluzione. Si racconta che Madre Teresa di Calcutta un giorno fu invitata a una manifestazione contro la guerra. Lei però si rifiutò: “Non prenderò mai parte a una manifestazione contro la guerra, ma se ne organizzate una a favore della pace invitatemi”. Ecco cosa vuol dire risolvere un problema. Vuol dire concentrarsi sull'altra faccia della medaglia: la soluzione. Invece di essere contro la guerra, bisognerebbe essere a favore della pace; invece di essere contro il terrorismo, bisognerebbe essere a favore dell’integrazione; invece di essere contro la corruzione bisognerebbe essere a favore della legalità.

Avete notato, per esempio, che alle elezioni politiche vince quasi sempre il candidato inviso al pubblico? Perché succede questo? Perché queste persone più ricevono attenzione mediatica e più diventano importanti e quindi votati. Lo aveva scritto anche Oscar Wilde: “Bene o male, purché se ne parli”. Ecco spiegato è il motivo per cui tutti vogliono andare in televisione, perché più attenzioni ricevono e maggiore linfa vitale ricavano. Se le persone ignorassero questi soggetti, questi soggetti sparirebbero dalla circolazione in breve tempo.

Ma alla persone piace focalizzare la propria attenzione sugli eventi negativi, finendo solo per amplificare la negatività. Il mondo potrebbe essere migliore se iniziassimo a concentrare le nostre attenzioni su ciò che vogliamo e non su ciò che non vogliamo. L'uomo ha un grande potere: quello di creare la realtà che lo circonda. Ma per fare questo deve imparare a usare bene questo potere concentrandosi sulle cose buone e non su quelle cattive. Solo così potrà sentirsi meglio lui e apportare un reale contributo al benessere dell'umanità.