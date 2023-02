Il compito dei media è di informare, non di disinformare o, peggio ancora, di non informare affatto. L'ultima notizia arriva da Bruxelles: la Commissione ha raccomandato ai Paesi membri di dare un sostegno economico a tutti i poveri, senza limite di tempo e distinzione di età.

Avete letto o sentito questa notizia sui media di destra? No? E mai la leggerete o sentirete, perché la battaglia contro il RdC e il suo promotore, il M5S, deve proseguire secondo una propaganda progettata ad arte. Parliamo di propaganda perché non tutto quello che viene veicolato dai media di regime corrisponde al vero. Alcuni quotidiani, non soggetti alla logica padronale, per esempio, hanno scoperto come non sia vero che gli imprenditori non trovino dipendenti a causa del sussidio pentastellato; così come hanno scoperto come molte testimonianze di alcuni imprenditori siano mezze falsità.

Nessuno di questi “professionisti dell'informazione” ha riportato la notizia sul Consiglio Europeo, cui per altro aveva partecipato pure il ministro del Lavoro, Calderone. La risoluzione afferma che non è vero che i sussidi creino fannulloni. “Non vi sono dati che indichino, in media, un impatto negativo significativo sulla probabilità di trovare lavoro per chi percepisce il sostegno al Reddito minimo. Per le persone che sono in grado di lavorare, solide reti di sicurezza sociale devono agevolare la reintegrazione nel mercato del lavoro attraverso misure di sostegno specifiche, che associno misure attive, il sostegno alla ricerca di un impiego, l’istruzione e la formazione”. Questa la nota europea.

Per l'Europa, quindi, anche a chi è "occupabile"- va dato il necessario per sopravvivere, nell'attesa che trovi un lavoro decente e non un lavoretto da morti di fame. Un lavoro magari favorito da corsi di riqualificazione professionale che possano agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro, cosa che molti percettori del Rdc anelano senza tuttavia ricevere risposte dallo Stato. L’idea da molti enunciata secondo cui basta togliere i mezzi di sussistenza ai disoccupati per far sì che trovino un lavoro non è contemplata dall'Europa.

Tutto questo, però, non è raccontato dai vari media che vanno sotto il nome di Libero Quotidiano, Il Giornale, Diritto e Rovescio, Zona Bianca, Controcorrente e compagnia bella. No, loro non lo diranno mai. Mica possono mettere fine alle scaramucce contro gli avversari politici dei Cinque Stelle che, introducendo questa misura di Welfare, hanno di fatto anticipato le direttive europee?

Le opinioni sono legittime, su questo non c'è dubbio, ma vanno separate dai fatti. L'obbligo di raccontare il chi, il cosa, il quando, il dove e il perché, come insegna il giornalismo anglosassone, non viene adempiuto da quei media che continuano a portare avanti narrazioni a senso unico, tenendo l'opinione pubblica disinformata su temi che sono di pubblica utilità ma che urtano pesantemente i padroni, i ladroni e gli sfruttatori.