Professionista affermato nel mondo della comunicazione integrata, dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo di imprese digitali, Maurizio Rota è capace di coniugare rigore analitico e spirito innovativo. Vice Presidente e Amministratore Delegato di HIVE S.r.l., realtà di punta all’interno di Assist Group, è un punto di riferimento per la trasformazione digitale delle imprese e la progettazione di ecosistemi tecnologici su misura.

Maurizio Rota: da una solida formazione accademica ai ruoli in Assist Group e HIVE

Il percorso di Maurizio Rota inizia a Matera, dove consegue il diploma di maturità scientifica al liceo “Dante Alighieri”. La passione per le tecnologie lo porta poi a iscriversi all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dove si laurea in Ingegneria Informatica con una tesi dedicata all’applicazione dei Big Data nel monitoraggio dei media: un primo indizio della sua futura specializzazione nell’analisi avanzata dei dati e nella Media Intelligence. Il suo approccio manageriale si distingue per un equilibrio costante tra disruption e organizzazione. Attento ai dettagli, soprattutto nella fase di analisi e definizione dei concept, è capace di anticipare le tendenze e trasformarle in soluzioni concrete, scalabili e in linea con i bisogni del mercato. La carriera di Maurizio Rota è segnata da una crescita costante che si consolida nel 2016, anno in cui viene nominato Direttore Generale e Membro del Consiglio di Amministrazione di Assist Group.

I progetti realizzati da Maurizio Rota

In qualità di Direttore Generale di Assist Group, Maurizio Rota ha guidato numerosi progetti strategici a livello nazionale e internazionale, con un focus sull’integrazione tra marketing strategico, comunicazione e nuove tecnologie. È stato inoltre Responsabile dell’area Ricerca e Sviluppo e New Technology di Vidierre S.r.l., dove ha promosso progetti innovativi con l’utilizzo di strumenti digitali per migliorare l’efficacia delle strategie comunicative. La sua versatilità si manifesta anche nella gestione di sponsorizzazioni sportive, dimostrando una grande capacità di lettura dei contesti e di valorizzazione dei brand. Uno dei momenti più significativi della carriera di Maurizio Rota è stato il suo contributo alla creazione di WOSM© - World Open Source Monitoring, uno dei sistemi più avanzati al mondo per il monitoraggio e l’analisi dei media attraverso l’impiego dei Big Data. Questa piattaforma raccoglie e analizza informazioni provenienti da TV, stampa, radio, web e social network, offrendo una visione globale e integrata dell’informazione mediatica.