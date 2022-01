A Bagheria, alle porte di Palermo, è stata scoperta una casa di riposo per anziani con gestori e pazienti non vaccinati contro il Covid-19: su 8 anziani ricoverati, 7 non erano vaccinati.

La triste scoperta è avvenuta, nell’ambito dell’intensificazione di controlli nel territorio nazionale da parte delle forze dell’ordine, sulla base delle recenti disposizioni normative, per contrastare la diffusione dei contagi dovuti al Coronavirus.

Maggiori dettagli in un articolo di Nicola Scardina, su SicilyHub.