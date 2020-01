Il primo gran premio della stagione 2020 di Formula 1 si disputerà il 15 marzo in Australia. I protagonisti del "circus" tornano pertanto alla ribalta della cronaca.

Nell'intervista rilasciata ad Autosport, il ferrarista Charles Leclerc ha parlato, tra l'altro, del suo rapporto con l'altro componente della scuderia Ferrari, il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel.

La scorsa stagione i due piloti hanno avuto modo, in più di un'occasione, di ostacolarsi in pista fino ad arrivare alla collisione del gran premio del Brasile.

Nel momento in cui Leclerc è diventato uno dei protagonisti della Formula 1, nella seconda parte della stagione sono iniziati i problemi con Vettel che non ha digerito la possibilità di finire per fare il secondo al pilota francese.

Prima del Brasile, i due piloti della Ferrari avevano avuto problemi durante il Gran Premio di Russia, quando Vettel ha ignorato gli ordini di scuderia per farsi superare da Leclerc. Altre incomprensioni si erano avute durante il Gran Premio d'Italia e quello di Singapore.

Che cosa ha detto Leclerc?

"Io e Sebastian siamo estremamente competitivi e a volte in pista possiamo avere degli attriti, ma siamo abbastanza maturi da capire che ciò che accade in gara accade in gara... fuori dalla pista è diverso.

Quello che è accaduto lo scorso anno penso che sia stata una buona lezione per entrambi e non accadrà più.

Ci sono stati momenti in cui non ci siamo capiti. Parlarne subito dopo un incidente non è piacevole. Quindi abbiamo lasciato passare un po' di tempo e poi dopo la Russia ci siamo seduti di nuovo insieme in Giappone. Ci siamo parlati e possiamo dire di essere cresciuti da questa esperienza".

I risultati della Ferrari, nel 2019, sono stati deludenti, soprattutto perché la vettura in molti gran premi ha dimostrato di essere più che competitiva, pertanto, le tre gare vinte lo scorso anno non sono state un risultato di cui andar fieri.

E Leclerc, in proposito, non ha lesinato qualche autocritica nei suoi confronti ammettendo alcuni errori fatti da lui e aggiungendo di stare lavorando per non ripeterli. Infine, Leclerc si è detto soddisfatto dei test invernali e di sentirsi più pronto rispetto all'inizio della stagione 2019, augurandosi di poterlo dimostrare in pista.