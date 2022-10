A seguito di quanto annunciato in via ufficiale da ByteDance, la sua app di punta, TikTok, a partire dal 23 novembre aumenterà l'età richiesta agli utenti per effettuare dirette sulla propria piattaforma.

"Vogliamo che la nostra community sfrutti al meglio le opportunità che il live può offrire senza compromettere la sicurezza. Riteniamo che questi aggiornamenti possano proteggere ulteriormente gli utenti più giovani della nostra community - ha dichiarato la società in una nota -. Abbiamo in programma di introdurre un nuovo modo per i creatori di scegliere se preferiscono raggiungere solo un pubblico adulto nelle loro dirette".

In precedenza, agli iscritti bastava avere 16 anni per trasmettere le live. Inoltre, TikTok starebbe implementando anche una nuova versione del suo strumento di filtro delle parole chiave, per suggerire agli utenti nuovi termini da aggiungere all'elenco dei filtri, per evitare commenti ritenuti inappropriati.



In questi giorni, ByteeDance è in trattative con alcune etichette musicali per espandere Resso, il proprio servizio di streaming musicale, a livello globale in modo da competere con Spotify, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, prevedendo anche la possibilità di includerlo all'interno di TikTok.