Una coppia anche nella musica: la showgirl e il dj producer romagnolo uniscono leggerezza e ritmo in una canzone che è un inno alla libertà di essere se stessi.



Si intitola “Marylin” il primo singolo firmato da Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, coppia nella vita e ora anche nella musica. Uscito il 27 giugno, il brano è fresco e ironico, e si inserisce nella tradizione del pop estivo con una marcia in più: una narrazione consapevole che usa lo stereotipo per ribaltarlo, veicolando un messaggio tanto semplice quanto inatteso.

“Con Marylin abbiamo voluto raccontare una femminilità libera, divertente, che non ha paura di essere sé stessa – anche quando esagera! È un invito a prendersi meno sul serio, e a sorridere con leggerezza” spiega Francesca Cipriani.

Dietro al personaggio apparentemente frivolo e svampito che dà il titolo alla canzone, si nasconde una filosofia di leggerezza tutt’altro che banale. Marylin celebra l’autoironia come forma di intelligenza, e lo fa con un sound che richiama il twist anni ’60, arricchito da produzioni dance curate da Alessandro Rossi. Non è un caso se il brano si chiude con una frase che ne riassume perfettamente il senso: “Ridere, in sostanza, è una cosa seria.”

“Dal punto di vista musicale ho voluto fondere l’energia vintage del twist con beat elettronici moderni, per dare al pezzo un’identità unica. È un mix di passato e presente, proprio come noi” racconta Alessandro Rossi.

Dietro la consolle, oltre alla passione per la musica, c’è anche una storia personale e imprenditoriale. Alessandro Rossi, conosciuto nel mondo del lavoro come imprenditore edile, è anche un dj producer romagnolo (originario di Cesenatico), con all’attivo diverse produzioni indipendenti. Non si tratta della sua prima esperienza musicale: già a marzo aveva pubblicato il brano "Rica Morena", a testimonianza di un percorso artistico avviato da tempo e in continua evoluzione.

Firmato da un team creativo d’eccellenza, Marylin non è solo un esercizio di stile. È la fotografia di una nuova fase per Francesca Cipriani, che dopo aver scelto di stabilirsi a Cesenatico insieme al marito, si mette in gioco vocalmente con ironia e leggerezza, affiancata dalla sensibilità musicale di Alessandro, presente non solo in cabina di regia ma anche come protagonista sonoro del progetto.

“Cantare per me è stata una sfida divertente. Non mi prendo mai troppo sul serio, ma volevo trasmettere un messaggio positivo: ognuno può essere protagonista della propria storia, anche con leggerezza” afferma Francesca.

“Siamo una coppia anche nella vita, ma la musica ci ha uniti ancora di più. Ci divertiamo, ci stimoliamo a vicenda, e stiamo già lavorando ad altri pezzi. Il bello deve ancora venire” anticipa Alessandro.

Pur non prevedendo un tour dal vivo o una serie di eventi programmati, la coppia ha annunciato che continuerà a collaborare insieme musicalmente anche in futuro, con l’idea di esplorare nuove sonorità e altri progetti in duo. Una complicità artistica che si traduce in equilibrio perfetto tra spettacolo, musica e identità condivisa. Una cosa è certa: le esibizioni che li vedranno protagonisti nei locali saranno condivise in consolle, rigorosamente in back to back.



Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali, mentre il videoclip ufficiale – atteso per metà luglio – promette atmosfere glamour, richiami retrò e tanta voglia di divertimento. Con "Marylin", Francesca Cipriani e Alessandro Rossi regalano una ventata di leggerezza pensata per l’estate, ma destinata a durare