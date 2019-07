Apocalypse Lounge - Giovanni Succi e Francesca Amati danno voce al sonno

“Let’s Sleep” è il terzo singolo prodotto dal collettivo Apocalypse Lounge e arriva dopo la pubblicazione di “Two Guys” e “Funky Doom”.

Il gruppo di producer senza volto si affida di nuovo alla voce di Giovanni Succi ma l'autore, musicista rock e reading performer in questa occasione è affiancato da Francesca Amati. La cantante ravvenate nel 2005 ha fondato i Comaneci, band che fonde melodia e canzone folk con un’attitudine sperimentale che l’ha spinta anche a contribuire a questo nuovo progetto musicale.

Il brano fotografa il presente attraverso la metafora del sonno. Giovanni Succi si affida a un passaggio de “La società dello spettacolo” (1967) di Guy Debord per presentarlo: “Lo spettacolo è il cattivo sogno della moderna società incatenata, che non esprime in definitiva se non il proprio desiderio di dormire. Lo spettacolo è il guardiano di questo sonno”.

Il video è composto da un loop illustrato e animato dall’artista veronese Stefano Buro.