Giovedì 4 febbraio 2021, il Tribunale di Anversa ha condannato il diplomatico iraniano Assadollah Assadi a 20 anni di carcere dopo averlo ritenuto colpevole di aver tentato di far saltare in aria una manifestazione della Resistenza iraniana del 2018 in Francia e aver respinto la sua richiesta di immunità diplomatica.

I suoi 3 complici hanno ricevuto le seguenti condanne per il loro coinvolgimento:

Nasimeh Naami, condannata a 18 anni di carcere,

Mehrdad Arefani, condannato a 17 anni,

Amir Saadouni, condannato a 15 anni.

Inoltre, i tre sono stati privati della cittadinanza belga. Questa è la prima volta che un diplomatico iraniano viene processato per terrorismo.



La vicenda

Assadi ha introdotto di nascosto 500 g. di esplosivo TATP in Europa su un aereo commerciale usando il suo bagaglio diplomatico. Ha quindi consegnato la bomba a Saadouni e Naami in una pizzeria lussemburghese congiuntamente alle istruzioni per collocarla il più vicino possibile al leader della resistenza iraniana Maryam Rajavi. Infine, ad Arefani il compito di partecipare al raduno "Iran libero" per riferire ad Assadi quando la bomba sarebbe stata fatta esplodere.

I terroristi sono stati arrestati prima che l'attentato potesse avere luogo, ma la trama mostra come le ambasciate e i diplomatici iraniani in tutta Europa rappresentino una minaccia reale e attuale per la sicurezza del continente.



Il Verdetto

Poco dopo l'annuncio del verdetto, il Consiglio nazionale della resistenza iraniana (NCRI) ha tenuto una conferenza online per discutere cosa questo dovrebbe significare per il futuro delle relazioni dell'Iran con il mondo occidentale, in particolare per l'Europa.

La signora Rajavi, presidente eletta dell'NCRI, ha affermato che questo tipo di terrorismo ha danneggiato il mondo da oltre quattro decenni e che le ambasciate del regime iraniano, il ministero degli esteri e il ministero dell'intelligence risultavano tutti coinvolti: " [..] la decisione di questo complotto è stata presa dal più alto organo del regime, vale a dire il Consiglio supremo di sicurezza nazionale e approvata dal leader supremo dei mullah Ali Khamenei e dal presidente dei mullah Hassan Rouhani. Al Ministero dell'Intelligence è stato affidato il compito di eseguire la decisione in stretta collaborazione con il Ministero degli Esteri".

Rajavi ha osservato che Assadi ha abusato del suo status diplomatico per condurre questo complotto e controllare una vasta rete terroristica in tutta Europa, secondo le prove trovate nella sua auto dalla polizia tedesca al momento del suo arresto: “È giunto il momento per l'Unione europea di agire. Il silenzio e l'inazione sotto qualsiasi pretesto non faranno che incoraggiare il regime dei mullah a continuare i suoi crimini e il terrorismo. Il popolo iraniano si aspetta che l'UE riveda la sua politica sull'Iran e ritenga la teocrazia al potere responsabile del terrorismo, delle flagranti violazioni dei diritti umani, del massacro di prigionieri politici e dell'uccisione di massa di manifestanti indifesi ".

Rajavi ha consigliato all'Europa di adottare le seguenti misure per evitare che ciò accada di nuovo:

Richiama gli ambasciatori di Teheran.

Chiudere le ambasciate e i centri culturali del regime in Europa.

Ritenere il ministro degli esteri iraniano Javad Zarif e tutti gli altri leader responsabili del loro ruolo nel terrorismo.

Designare il Ministero dell'intelligence e le Guardie rivoluzionarie (IRGC) come entità terroristiche.

Perseguire ed espellere tutti gli agenti iraniani.

Condizionare le relazioni con l'Iran allo smantellamento della rete terroristica dei mullah in Europa.

La signora Rajavi ha dichiarato: "La fermezza è la risposta corretta al ricatto e alla presa di ostaggi dei mullah, altrimenti continueranno questa politica sinistra. Il regime dei mullah ha l'errata impressione che l'era della responsabilità internazionale sia finita. Il popolo iraniano e la Resistenza non si fermeranno. Non dimenticheranno mai il complotto terroristico, i crimini contro l'umanità e l'esecuzione e l'uccisione di massa di prigionieri e manifestanti ".

Sul caso sono intervenuti diversi sostenitori di lunga data della resistenza iraniana da tutto il mondo, molti dei quali erano presenti al raduno del 2018.

Ingrid Betancourt, ex candidata alla presidenza della Columbia, ha definito il verdetto una "vittoria per tutte le vittime del terrorismo nel mondo".

Ha sottolineato che se il complotto avesse avuto successo, sarebbero morte centinaia, se non migliaia, di persone e che questo complotto mostra quanto fosse terrorizzato il regime di essere rovesciato dal popolo iraniano con l'aiuto della Resistenza.

Betancourt ha detto: “Il regime ha preso questo folle rischio di operare sul suolo europeo per distruggere l'opposizione. Era vitale che colpisse la [Resistenza] per garantire la sopravvivenza del regime ".

Ha detto che il verdetto è stato un "punto di svolta" perché, nonostante i tentativi del regime di eludere la giustizia, Assadi è stato condannato per i suoi crimini. Ha continuato dicendo che ha rivelato come l'Iran sia "nelle mani di un'organizzazione terroristica" perché l'attacco è stato ordinato dal leader supremo Ali Khamenei, dal presidente Hassan Rouhani e dal ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif.

L'ex ministro degli Esteri italiano Giulio Terzi ha dichiarato: "Questo è un momento in cui dobbiamo credere che si debba rendere giustizia per altri casi di crimini commessi dall'odioso regime dei mullah. Deve essere resa giustizia per l'esecuzione di prigionieri politici nel 1988 e l'uccisione di rifugiati politici in altri paesi".

Ha detto che gli appeasers del regime iraniano devono essere consapevoli del fatto che la maschera è ora tolta e che il regime è etichettato come uno stato terrorista, dato che è stato stabilito che Assadi stava lavorando per volere dei governanti iraniani nonchè dello stesso Ministro degli Esteri Zarif.

Terzi ha inoltre dichiarato: "Questo è lo sponsor numero uno del terrorismo. Sostiene dittatori assassini e gruppi terroristici. Le relazioni Europa-Iran devono essere subordinate al fatto che il regime interrompa le sue attività maligne. La mancanza di un'azione adeguata da parte dell'Europa ha incoraggiato il regime iraniano nelle sue attività terroristiche, dando loro l'impressione che non saranno ritenuti responsabili. Oggi è il giorno per un nuovo approccio per affrontare il regime del terrore".