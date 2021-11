In riferimento all'articolo comparso su un quotidiano salernitano puntoagronews.it/in-evidenza/item/76873-gaudiano-m5s-governo-si-impegna-a-stazione-all-aeroporto-salerno.html

"Con il voto sul Dl Infrastrutture è stato accolto il mio ordine del giorno che impegna il governo a valutare la realizzazione di una stazione ferroviaria presso l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e la costruzione di una metropolitana di superficie che colleghi i Comuni del Vallo di Diano. Non e' la prima volta che dedico tutte le mie energie a questi temi. In occasione della conversione in legge del provvedimento relativo al Fondo complementare al Pnrr ho sollecitato l'attenzione del Governo con un medesimo ordine del giorno accolto come raccomandazione. Il Ministero dei trasporti si e' reso disponibile, e grazie ai fondi del Pnrr arrivati grazie al governo Conte bis, oggi abbiamo finalmente le risorse". Lo ha dichiarato il senatore del Movimento 5 stelle Felicia Gaudiano: "Ora spetta alla Regione Campania e ai Comuni di attivarsi per risolvere i problemi della viabilita' e dei trasporti nella Provincia di Salerno. Finora la giunta regionale ha preferito i proclami alle azioni concrete. Non ci sono piu' scuse e non c'e' piu' tempo da perdere. Noi del Movimento 5 stelle continuiamo ad offrire tutto il nostro supporto per favorire il dialogo tra le istituzioni. Sul fronte delle infrastrutture, la provincia di Salerno deve aprire una nuova stagione. E noi lavoriamo con il massimo sforzo per questo".

Non resta che sorridere perché ovviamente la neo terminale di rete senatrice del vecchio/nuovo Movimento 5 Stelle non conosce neppure gli atti e le problematiche dell’aeroporto Costa D’Amalfi.

Ma la senatrice ha mostrato già la sua scarsa conoscenza delle problematiche inerenti l'opera in quanto ha sponsorizzato e sta cercando di sponsorizzare l’Aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi, insieme ad altri ex "terminali di rete".

La senatrice del M5s dovrebbe avere rispetto per una delle sue cinque stelle che era costituita dall’ambiente!

La senatrice dovrebbe sapere e dire che per fare questo aeroporto, al momento fermo, bisogna espropriare ben 56 ettari di terreno e quindi un consumo notevole di terreno. Bisogna togliere case e attività a diverse famiglie che ovviamente hanno ancora impugnato ora il decreto Enac e non solo.

Ma a parte questo, dovrebbe conoscere che l’opera è altamente impattante sulla popolazione e sul territorio e non è un gioco e' solo Scienza che non conosce.

La senatrice dovrebbe studiare il Master plan dell’aeroporto, leggere la scienza, capirla e comprendere che un inquinamento diretto e indiretto da aeroporto purtroppo provoca alcuni problemi di patologie serie alle popolazioni.

La senatrice in quanto donna dovrebbe anche conoscere che sostanze inquinanti, noi e altri ricercatori nel mondo le abbiamo ritrovate nel cancro della mammella, nel sangue delle donne con cancro e negli stessi tumori, nonché in ammalati di tiroide e in malformazioni alla nascita. Senza parlare di patologie cardiovascolari e danni da rumore.

Sbalordisce tanta ingenuità e incapacità a documentarsi che ovviamente sta sfociando in un continuo stop dell'opera che probabilmente non sarà mai fatta.

Dovrebbe poi la senatrice sapere che il terzo binario della metropolitana e la stessa stazione dovrebbero sorgere a meno di 300 metri dal fine pista dell’aeroporto che si vorrebbe costruire.

Questo rappresenta un enorme rischio per sorvolati e trasportati (vedi ultimo incidente di Orio al Serio).

E' la stessa linea ferroviaria che non può stare più davanti la pista senza accettare un rischio , figuriamoci il terzo binario e la stazione metropolitana.

Inoltre questo desiderio di costruire un aeroporto in piena piana del sele non solo urta terribilmente contro ciò che si è raccontato al G20 (riduzione emissioni), ma è utile far sapere ai cittadini che le autorizzazioni sono solo per 500.000 passeggeri entro 10 anni e non per 5.000.000 come si sta raccontando.

La senatrice, se poi parliamo di posti di lavoro alla De Luca, dovrebbe anche sapere che gli 8500 posti sbandierati durante la campagna elettorale non sono altro che ipotesi fatte da Gesac nel 2019 prima della pandemia... in realtà una proiezione al 2045! Perché prendere in giro i cittadini?

La senatrice dovrebbe conoscere che in quella zona oltre alle persone che risentirebbero dell'opera esiste anche la produzione di quarta gamma e rucola igp oltre a prodotti caseari, creiamo un'altra terra dei fuochi? E il marchio Igp?

La senatrice non mi parlasse di cargo perché dovrebbe anche in questo caso sapere che nel master plan non è previsto.

Su questa vicenda bisogna davvero solo sorridere a tanta ingenuità. Forse quando mandiamo a Roma un terminale di rete, anzi un onorevole, bisognerebbe evitare che parli di cose di cui “non ha titolo professionale per parlare”. Vuole forse la senatrice criticare la Scienza e chi la produce? Non credo si sforzasse la senatrice di concludere la legislatura portando davvero qualche beneficio concreto alla sua povera terra senza andare a rompere gli equilibri di altri paesi a supporto del famoso Cilento così ben noto per longevità.. fichi, olio paesano e mare! Il progresso cara senatrice non può avere un prezzo e come ho scritto su Cancer & Science in Usa: Indeed, the earth and the environment in which we live is like a timeshare property, so we have a moral obligation to leave it clean – after “using” it – for the future generations.





Qui può scarica l'originale che potrebbe servirle:

https://drive.google.com/drive/my-drive



Per conoscere di più sempre dello stesso autore: