Abbiamo incontrato Laylabrasil, 22 anni, una delle tante talentuose (e bellissime) ragazze che Royal Management, l'agenzia di Icio Franzoni, fa esibire nei top club e nei meeting point, in Italia e non solo. Anche in questa difficile estate 2021, il divertimento continua a regalare emozioni, e Royal Management collabora con molti dei locali di riferimento, ad esempio il Papeete di Milano Marittima (RA).

"E' un'estate particolare, finalmente torna un po' di libertà", racconta Laylabrasil. "Questa situazione deve farci capire prima di tutto una cosa: nella vita tutti abbiamo una seconda possibilità, dobbiamo viverla nel modo giusto".

Come stai vivendo l'estate 2021? "Come dicevo, credo sia un momento di rinascita per tutti. Io in particolare, ho tanta strada davanti anche nel mio lavoro e tanta voglia di imparare".

Che rapporto hai con Royal Management? "Mi piace molto lavorare con loro. Non solo perché è un'agenzia importante, ma perché c'è chi pensa alle mie esigenze e mi aiuta in un settore che non è così facile".

Qual è il lato più complicato del tuo lavoro? "Le ragazze che lavorano nei locali e le hostess, ancora oggi, non hanno una bella immagine. E' una cosa che mi dà molto fastidio. Questa brutta abitudine passerà, anzi sta passando. Ma ancora oggi questo stereotipo un po' c'è ed è veramente sbagliato. Nessuno è uguale a nessun altro, nessuno deve essere etichettato".

Cosa fai quando non lavori?"Forse proprio per il lavoro che faccio, mi piace stare soprattutto tranquilla, a casa, con la mia famiglia. Se devo scegliere un locale, di solito ne scelgo uno tranquillo, in cui possa stare con i miei amici, divertendomi con semplicità".

A che ora ti svegli? Che hobby hai? "Se sono a casa, mi sveglio di solito presto e faccio sport. Amo molto la musica e ascolto soprattutto house. Inoltre mi piace molto leggere e studiare. Leggo di libri di storia, e anche la Bibbia, che mi aiuta a crescere".