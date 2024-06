Le donne possono essere votate in politica? Certo. Purché il loro voto sia meritato. E invece i partiti stanno prendendo l’abitudine di inserire sulle schede la regola secondo cui su tre candidati, una dev’essere per forza donna. Un’alternanza di genere senza senso perché umilia le donne.

Gli italiani dovrebbero votare chi credono sia il migliore, a prescindere se porti la gonna o il pantalone. Chi se ne frega se il candidato è un uomo o una donna. Vogliamo statisti, non vogliamo una politica dove le donne servono solo per fare le “riempilista”. Che problema c’è se anziché votare due uomini e una donna per raggiungere quella parità che può anche essere controproducente se voti una scartina, voti tre uomini politicamente competenti?

Sta anche bene votare una donna, purché questa sia caratterizzata da preparazione e competenza, non dal sesso che porta. Nessuno si accorge che questo modo di procedere, anziché eliminare le discriminazioni di genere, non fa altro che rafforzarle, perché è umiliante per una donna essere votata solo per ridurre il gap in politica, poiché veicola il messaggio che le donne sono portatrici di handicap a cui per ogni tot di posti una percentuale spetta a loro.

A questo bisogna aggiungere che una donna in politica non è detto che faccia meglio di un uomo. Ricordo un commento di un blogger, un po’ troppo ottimista, a quanto pare, il quale si disse convinto e super convinto che con una donna al governo le cose andrebbero meglio per l’Italia. E invece stiamo vedendo con Giorgia Meloni che le donne al governo valgono esattamente come gli uomini: cioè, il più delle volte, davvero pochino.

Certo si parla tanto di solidarietà femminile, ma paradossalmente ci sono più deputati filo-femministi che donne solidali con altre donne. Basta vedere le decisioni che Meloni ha preso per le donne: pochi asili nido gratuiti per le madri che lavorano; niente Opzione Donna per le lavoratrici che intendono anticipare il pensionamento. In compenso, però, è giunto l’invito a tornare a casa a fare figli. La concorrenza femminile in politica esiste e richiede un percorso più tortuoso rispetto agli uomini. Giusto che anche le donne entrino nei palazzi del potere. Ma in quei palazzi ci devono entrare dalla porta e non dalla finestra.