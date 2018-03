Epic Games ha rivelato che presto, per Fortnite Battle Royale, verrà lanciata la nuova modalità Teams of 20 che sarà disponibile su Xbox One, PS4 e PC.

Questa modalità prevede uno scontro simile alle partite classiche di Battle Royale ma con cinque squadre da venti giocatori diversi.

Sarà un evento limitato, pertanto appofittatene!