VillaPapeete, la grande discoteca giardino di Milano Marittima (RA), piena di stile, show, musica e divertimento inizia la sua estate sabato 27 maggio '23. Purtroppo, per questo locale, un riferimento per ragazzi e addetti ai lavori che fa parte del gruppo Papeete Beach, non è una inaugurazione come tutte le altre.

Infatti l'alluvione che ha colpito la Romagna, pur non avendo impattato in modo particolare Papeete Beach e Villapapeete, è ancora un duro colpo. La conferma della data d'apertura vuol essere un segnale e non solo. Vuol essere anche un aiuto concreto per tutta la Romagna, un segnale chiaro che tutta la filiera del turismo, che porta tanto lavoro nella Riviera Romagnol (e non solo) può e deve ripartire.



Ecco come lo staff di Villapapeete presenta la serata del 27 maggio: "Stiamo vivendo momenti difficili. Anche se non abbiamo subito danni sostanziali, stare chiusi non avrebbe aiutato nessuno. Per questo motivo abbiamo deciso di aprire e di destinare parte dell'incasso all'Agenzia per il controllo territoriale e alla Protezione Civile dell'Emilia Romagna".

La serata del 27 maggio a Villapapeete - Milano Marittima (RA) è The Magic, tomorrow is too late. In main room il sound è quello di Giga, Nicola Schenetti e Bollo. MC sono Alex e Alo. Gli show, da sempre un fiore all'occhiello per Villapapeete, sono a cura di Moreno Utopia. Dinner & Show B Side Room DJs sono Andrea Guidi e Phil G. Alla voce ci sono Monica Harem, Maicol Bassi e Jack Martini. In Pool Atmosphere la sound selection è a cura di DJ Thor.



Villapapeete

via Argine Destro di Savio 15

48015 Milano Marittima (RA)

info / prenotazioni +39 335 12755444

villapapeete.com

www.instagram.com/villapapeete/







Papeete Beach, Villapapeete: two brands, one soul

Papeete mette insieme, a Milano Marittima (RA), la celeberrima spiaggia Papeete Beach e Villapapeete, location open - air serale e notturna aperta solo il sabato notte. Da oltre vent'anni Papeete è un punto di riferimento per chi cerca il massimo in stile pop: sole, relax in spiaggia, beach party, sunset ritual... e più tardi dinner show e notti in una location unica. Oltre che un vero e proprio fenomeno di costume, celebrato dai media e amato dai fan, Papeete è una realtà fatta di attenzione al servizio e ogni dettaglio della sua proposta. In spiaggia, ad esempio, ecco il ristorante La Pluma, aperto solo a pranzo. Le sue specialità romagnole sono spesso rivisitate dallo chef campano Vincenzo Caputo.

www.papeetebeach.com

villapapeete.com