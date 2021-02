L'Assemblea della Lega Serie A, riunitasi oggi pomeriggio presso un Hotel in centro a Milano nel rispetto delle norme anti-covid-19, si è svolta con la partecipazione di tutte le Società. Nel corso della riunione Dazn e Sky hanno avuto la possibilità di illustrare ai Club la propria offerta sui diritti televisivi per il territorio italiano, dettagliando le rispettive visioni strategiche per il prossimo triennio. Al termine delle presentazioni i Club, per approfondire tutti gli aspetti legati alle proposte ricevute dagli operatori della comunicazione, hanno deliberato di aggiornarsi in una nuova Assemblea per la prossima settimana.

Pertanto, come riassume la nota stampa diffusa dalla Lega, la questione diritti tv per il triennio 2021/2024 è rimandata alla prossima settimana.

Così ha riassunto l'incontro odierno Urbano Cairo:

«È andata bene», ha detto il presidente del Torino forse riferendosi allo scontro (anche fisico, secondo Calcio e Finanza) tra Enrico Preziosi, presidente del Genoa, e Stefano Campoccia, avvocato e vicepresidente dell’Udinese sulla questione fondi. «Dazn e Sky hanno presentato le offerte e ora dobbiamo ragionarci, ma contemporaneamente dobbiamo ragionare sul tema dei fondi. Molte società sono interessare a procedere con i fondi, ma non abbiamo fatto la conta, per cui si tratta di capire se è un numero sufficientemente congruo per andare avanti».