La possibile arma della Sinistra internazionale contro Salvini: i morti in mare

La Sinistra internazionale vuole i migranti a tutti i costi. Vivi o morti non importa. Tanto sono utili entrambi: i vivi per essere sfruttati, i morti per essere strumentalizzati. Gli eventuali profughi che dovessero morire in mare (speriamo di no) potrebbero essere usati come arma contro Salvini e le sue politiche anti-immigratorie.

Le prime avvisaglie, del resto, c'erano già state. Dopo il blocco della nave Acquarius, l'intellettuale di Sinistra Edoardo Albinati, sollevando un polverone, aveva affermato: "devo dire, con realpolitik di cui mi sono anche vergognato, ho pensato, ho desiderato che morisse qualcuno sulla nave Aquarius". Complimenti per il cinismo.

E' ancora vivo il ricordo del naufragio avvenuto di recente davanti alle coste libiche e in cui morirono cento immigrati. Qualcuno accusò Roma di assassinio. Cosa alquanto insensata, visto che l'incidente era avvenuto a sei chilometri dalla costa libica, quindi in acque territoriali di Tripoli, completamente fuori dalla responsabilità italiana.

Qualcuno dovrebbe spiegarci per quale motivo il governo di Roma debba essere accusato di genocidio se un profugo decide volontariamente di avventurarsi in un viaggio che è come una roulette russa. E per quale motivo, in caso di naufragio, l'Italia debba essere chiamata in causa anche se l'incidente è avvenuto lontano dai suoi confini.

Matteo Salvini con la chiusura dei porti ha sfidato l'Europa. Ha dichiarato guerra ai trafficanti di anime. Ha usato il pugno duro contro le navi Ong finanziate dalla Sinistra schiavista; contro gli scafisti che prendono soldi per «affittare» i gommoni; contro le cooperative e le società private che con i migranti "fanno più soldi che con la droga".

Su questo Matteo Salvini non si è comportato diversamente da Bettino Craxi che, nel 1985, ingaggiò un braccio di ferro con la Casa Bianca per far valere la sovranità italiana, rifiutando di consegnare agli americani i terroristi palestinesi arrestati a Sigonella. Un rifiuto che i governi degli ultimi anni non sono mai riusciti a dare a Germania e Francia.

Con Salvini, invece, la reazione italiana è cominciata. Ed è comincata in quello specchio di mare, il Mediterraneo, che per secoli è stato regno incontrastato dell'Italia, dall'antica Roma a oggi, passando per conflitti mondiali e strategie mediorientali, arrivando a quel flusso migratorio che per dimensioni è paragonabile solo agli sbarchi delle grandi guerre.

Ma una guerra, come tutte le guerre, è fatta di attacchi e di difese, di offensive e controffensive. La Sinistra internazionale ha messo il governo pentaleghista nel mirino. La scelta di chiudere i porti alle navi Ong non è piaciuta ai buonisti come Bonino, Boldrini, Grasso, Ferrara, Strada, Saviano che hanno insultato e minacciato Salvini.

Soprattutto, non è andata giù a George Soros, il finanziere americano ed esponente dell'élite capitalistica che sovvenziona le Ong, stanziando 18 miliardi di dollari per sostenere l'invasione africana, e che dopo la vicenda Aquarius ha promesso di punire l'Italia, raddoppiando il suo impegno contro "nazionalisti e valori illiberali".

C'è quindi da aspettarsi che la Sinistra mondialista utilizzi gli eventuali morti in mare come arma per delegittimare le politiche del governo italiano e costringere Roma a riaprire i posti. Anche se questo significa utilizzare bambole facendole passare per bambini annegati, così da far leva sulle emozioni e le coscienze pubbliche.

Un pericolo, questo, messo in risalto anche dai servizi segreti italiani, che hanno suggerito al governo di Roma di usare dei droni per prevenire eventuali naufragi indotti dai trafficanti di anime. Naufragi che dimostrerebbero come per i buonisti della Sinistra la vita umana tutto sommato non ha alcun valore: per loro conta solo il profitto.