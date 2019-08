AmazFit GTS è stato presentato ufficialmente: il design ed almeno una funzionalità ricordano l'Apple Watch

Oggi è stato annunciato uno smartwatch interessante. Il dispositivo in questione è stato presentato da Huami ed è l'AmazFit GTS.

Questo smartwatch non ha di certo un design originale e, infatti, a prima vista ricorda senza alcun dubbio l'Apple Watch.

La scelta di adottare questo design da parte di Huami può essere spiegata con il fatto che l'Apple Watch è forse lo smartwatch più apprezzato presente sul mercato. L'AmazFit GTS, però, non è un clone di bassa qualità che vuole solo essere bello o somigliare agli smartwatch più famosi. Infatti, il prodotto integra anche alcune funzionalità davvero interessanti.



Queste le sue principali caratteristiche:

Display: AMOLED, 1,65″, 341 ppi

Connettività: Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC

Compatibilità: Android 5.0 e versioni successive, iOS 10 e versioni successive

Batteria: 220 mAh (ricarica completa in circa 2 ore)

Durata batteria: 14 giorni

Dimensioni: 43,25 x 36,25 x 9,4 mm (senza cinturino)

Peso: 24,8 grammi (senza cinturino)

Sensori: Sensore biometrico BioTracker PPG per la rilevazione del battito cardiaco e per effettuare un ECG, accelerometro a 6 assi, sensore geomagnetico a 3 assi, sensore di luminosità, sensore di pressione atmosferica

Altro: impermeabilità fino a 5 ATM