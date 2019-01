Formula 1, la Mercedes W10 sarà presentata il 13 febbraio

Anche nel 2019 sarà la Mercedes la vettura da battere. Mercedes che, a sua volta, farà di tutto per conquistare anche il prossimo campionato del mondo piloti di Formula 1, perché sarebbe il sesto consecutivo ed eguaglierebbe così il record detenuto dalla Ferrari.

Per tali motivi, quindi, non può che essere alta l'attesa per la presentazione della nuova monoposto tedesca, la AMG F1 W10 EQ Power+ (questo il nome completo) che avverrà il prossimo 13 febbraio, a Silverstone.

La settimana successiva, dal 17 febbraio, inizieranno per tutti i primi test ufficiali della stagione sul circuito di Barcellona, in Spagna.

A fare da apripista alle presentazioni delle vetture per la stagione 2019 di Formula 1 sarà la Toro Rosso, con un evento on-line programmato per l'11 febbraio, seguita dalla Renault il giorno seguente, mentre la Racing Point (ex Force India) svelerà la propria macchina lo stesso giorno della Mercedes.



Questo il calendario con gli appuntamenti conosciuti:

Toro Rosso 11 febbraio on-line

Renault 12 febbraio Enstone, Regno Unito

Racing Point 13 febbraio Toronto, Canada

Mercedes 13 febbraio Silverstone, Regno Unito

McLaren 14 febbraio -

Ferrari 15 febbraio -

Sauber 18 febbraio Barcellona, Spagna