Istat, a giugno 2019 in calo fatturato e ordinativi dell'industria

A giugno, il dato congiunturale del fatturato e degli ordinativi dell'industria risulta in calo, a causa della contrazione delle vendite sul mercato interno.

In dettaglio, rispetto al mese precedente, il fatturato diminuisce del -0,5%, mentre gli ordinativi diminuiscono del -0,9%.

Il dato trimestrale stima una diminuzione del fatturato del -0,1% rispetto al trimestre precedente, mentre il calo degli ordinativi è del -0,4%.

Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 21 di giugno 2018), in termini tendenziali il fatturato diminuisce del -0,8%, riflettendo cali su entrambi i mercati (-1% il mercato interno e -0,1% quello estero), mentre l’indice grezzo degli ordinativi diminuisce del -4,8%, con un calo del -1,8% sul mercato interno e addirittura del -9,1% in quello estero.