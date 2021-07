Si può diventare santi senza appartenere a una religione? Sembra di no, perché le religioni si sono appropriate di questo privilegio e per essere santo devi necessariamente appartenere a un movimento religioso e rispettare i suoi dogmi. E così i cattolici nominano santi altri cattolici; gli avventisti nominano santi altri avventisti; i mormoni nominano santi altri mormoni; i testimoni di Geova nominano santi altri testimoni di Geova e così via, in un susseguirsi di auto-proclamazioni.

Cosa resta a una persona che per scelta non professa alcuna religione? Niente. È escluso da questo privilegio solo perché non ha aderito a nessuna di queste organizzazioni, come se la santità fosse legata a un'etichetta e non a un'azione; come se fosse connessa alla fede e non alle opere. Non sarebbe giusto far diventare santa anche una persona che nella sua vita ha dato tanto per gli altri senza timbrare il cartellino delle presenze in un culto religioso?

Ci sono stati numerosi esempi di persone che si sono comportare come santi senza essere cattolici, protestanti, ortodossi o affini. Pensiamo per esempio a quegli uomini o a quelle donne che sotto il nazismo salvarono centinaia di ebrei dai campi di concentramento mettendo a rischio la propria vita. Pensiamo a quei politici, giudici, artisti, intellettuali, medici, scienziati che si sono distinti per le loro azioni a beneficio del mondo. Non erano religiosi, ma si sono comportati meglio di un religioso che spesso predica bene e poi razzola male.

La santità non dovrebbe essere legata all'adesione a un movimento. È tempo di creare un'altra generazione di santi e dare la possibilità di diventare santi senza religione. Persone che non hanno bisogno di entrare in una chiesa, in un tempio, in una moschea. Non hanno bisogno di seguire dottrine che spesso conferiscono a chi le segue solo una parvenza di ipocrita e falsa religiosità.

Un santo senza religione è una persona con una coscienza sociale e civile e sociale. E' una persona capace di andare al di là degli interessi personali e di agire per il bene dell'umanità. La santità non è un lusso e non deve essere un privilegio per pochi, ma un premio dato a quanti fanno della loro vita una missione e beneficio del mondo, anche senza professare un culto gestito da capi religiosi che, come i Farisei, mostrano di avere una doppia morale.