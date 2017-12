Circus beatclub - Brescia: 22/12 Luca Guerrieri, 25/12 Vida Loca, tanti party Rehab e una Raffle per tutti

Chi non ha ancora pensato ai propri regali di Natale, può provare a vincere qualcuno dei bei pezzi unici che Circus beatclub ha realizzato per la sua Circus Raffle. E' una lotteria che mette in palio alcuni bei pezzi unici realizzati in esclusiva per gli ospiti del club che lo staff ha deciso di regalare tramite una raffle online http://www.circusbeatclub.com/raffle/ - la qualità degli oggetti è alta, ci si diverte a giocare e magari si vince pure… L'iniziativa, davvero innovativa, sta avendo molto successo.

Tra un party con la Circus family e l'altro, il 22 dicembre '17 al mixer del top club di Brescia c'è Luca Guerrieri. Toscano e specializzato in house, è tra i dj producer italiani più stimati del mondo in questo genere musicale.

Ad esempio, il remix di Luca Guerrieri di Simioli, Camaro - Stardust è piaciuto a top dj come Tiesto, Steve Angello, Benny Benassi ed Oliver Heldens. La sua "Harmony" è stata suonata da dj del calibro di Pete Tong.

Oltre a tanti eventi con Rehab - The New Order (in programma ancora il 26/12 ed il 5/1), un appuntamento ormai imperdibile per gli amanti del Circus, la notte del 25 dicembre, al Circus beatclub arriva Vida Loca. E' un party che sa mescolare hip hop, pop e reggaeton in un mix unico in cui non mancano impatto spettacolare, live music, effetti speciali. Sul palco vanno solo artisti che colpiscono al cuore, con scenografie, e costumi che sanno creare meraviglia in chi balla. Dj, vocalist, performer, ballerini, mascotte, scenografi, coreografi, professionisti degli effetti speciali (…) sanno come dare emozione, ma non sono mai i protagonisti assoluti degli eventi Vida Loca. Al centro di tutto c'è sempre il pubblico, unico punto di riferimento della squadra Vida Loca.

ven 22/12 Friday Circus con Luca Guerrieri

sab 23/12 Saturday Christmas Night

lun 25/12 La notte di Natale con Vida Loca!

mar 26/12 Rehab - The New Order

ven 5/1/18 Rehab - The New Order

Circus beatclub è la disco più storica di Brescia, il luogo in cui si balla da sempre fino all'alba e scatendandosi... ma sempre con un certo stile. In console si alternano top dj italiani (Tommy Vee, Luca Guerrieri, Cristian Marchi, Samuele Sartini, Andrea Damante) ed internazionali , al microfono performer come Thorn e Brio, che qui è di casa. Sul palco si susseguono senza soluzione di continuità gli show di performer mozzafiato, mentre il club ogni notte cambia forma per accogliere al meglio il divertimento dei suoi ospiti. Con oltre 30.000 fan su Facebook, Circus comunica voglia di saltare, star bene, far tardi, sorridere... Nasce nel 1998 e da quel momento Circus beat club diventa un punto di riferimento per chi a Brescia vuole ballare. Il suo segreto del locale in fondo è semplice: cura di ogni particolare, dall'accoglienza al servizio, dal personale fino al design degli interni; tutto al Circus beat club è studiato per soddisfare ogni necessità. E poi c'è la musica, un Beat unico che accompagna ogni momento della serata. Il ritmo tira fuori da ognuno di noi qualcosa di diverso. C'è chi balla, c'è chi conversa e chi osserva. Sono gli ospiti ad essere sempre protagonisti col loro divertimento in un'atmosfera esclusiva e selezionata. Grazie ad un sapiente uso delle luci e dei livelli, ogni persona è sempre nel cuore del locale! Circus beat club: musica, animazione e spettacolo.Tra i party di punta del Circus, accanto al venerdì ed al sabato notte, super consolidati, c'è il giovedì Rehab - the new order. E' uno dei party hip hop più conosciuti ed apprezzati in Italia.