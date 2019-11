Il dato congiunturale a settembre 2019 della produzione industriale cala del -0,4% rispetto ad agosto. Mentre l'indice è in aumento per i beni di consumo (+0,7%) e i beni strumentali (+0,6%), si sono invece registrate variazioni negative per energia (-1,1%) e beni intermedi (-1%).

Nel terzo trimestre, rispetto al secondo, la produzione mostra una flessione del -0,5%.

Anche il dato tendenziale mostra un indice in diminuzione del -2,1%, rispetto a settembre 2018, mentre nella media dei primi nove mesi dell’anno la flessione è stata del -1%.

Su base tendenziale e al netto degli effetti di calendario, a settembre 2019 si registra una moderata crescita per il comparto dei beni di consumo (+1,2%), accompagnata però da una marcata diminuzione per beni intermedi (-5,2%), mentre diminuiscono in misura più contenuta i beni strumentali (-2%) e lievemente l’energia (-0,1%).