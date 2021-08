I testimoni di Geova si definiscono una religione cristiana, in realtà sono un movimento di stampo fondamentalistico. La religione fondata da Charles Russell è nata negli Stati Uniti, nazione da sempre terra di fondamentalisti che applicano alla religione logiche commerciali. I testimoni di Geova hanno scimmiottato il Cristianesimo del primo secolo, ma di cristiano non hanno nulla, semmai sono uno di quei tanti movimenti religiosi che predicano bene e poi razzolano male.

La Watch Tower, la società legale che guida i testimoni di Geova, si è sempre dichiarata "separata" dal sistema politico, economico e finanziario del mondo, ma in questo sistema politico, economico e finanziario si è inserita a pieno regime. La storia dei testimoni di Geova religione ha dimostrato come i capi del movimento abbiano sempre stretto accordi con i governi che si sono succeduti nel corso della storia ogni qualvolta avevano bisogno di favori e sostegno. La loro adesione alle Nazioni Unite nel 1991 è stato l'emblema di questa volontà dei testimoni di Geova di ingraziarsi le autorità mondane.

La neutralità politica che i testimoni di Geova hanno sempre vantato nella loro pubblicazioni è spesso finita lì dove subentrava l'interesse economico. Basti pensare che nel 2000 una delegazione di testimoni di Geova si recò a Palazzo Chigi per chiedere al governo italiano l'otto per mille dell'Irpef, ma il tentativo andò a vuoto. Tornarono all'attacco nel 2010, ma l'accordo si arenò in Senato. I testimoni Geova sono un gruppo paradossale: parlano male di "Cesare" ma poi, per interessi personali, vanno da Cesare a chiedere soldi.

Questo malgrado siano a capo di un impero economico costruito grazie a un esercito di fedeli che si recano di casa in casa a vendere libri e riviste come se fossero rappresentanti di una casa editrice che ha trovato nella religione la miniera di diamanti. Fedeli “costretti" a predicare gratuitamente e a tirar fuori i soldi per sostenere l'organizzazione tramite affitti dei luoghi di culto di proprietà della Watch Tower e donazioni volontarie elargite in occasione di adunanze locali o di grandi assemblee nazionali e internazionali.

Una strategia imprenditoriale che ha permesso alla Watch Tower di incassare fiumi di soldi che poi deposita sui paradisi fiscali o investe in aziende sparse in tutto il mondo, comprese quelle che operano nel settore del tabacco e degli armamenti. I testimoni di Geova, che espellono i fedeli che fumano e ordinano ai loro giovani di non svolgere il servizio militare, si mettono a investire i loro proventi in società che producono sigarette o che vendono missili da guerra.

La Watch Tower ha l'abitudine, nelle sue pubblicazioni, di invitare i propri fedeli a non dare troppa importanza ai beni materiali e a non farsi coinvolgere nella ricerca spasmodica delle ricchezze terrene. Ma poi scopri che è a capo di un impero finanziario costellato di titoli societari, quote azionarie, obbligazioni bancarie, locali commerciali, immobili comprati con i soldi dei fedeli o costruiti con manodopera gratuita reclutata tra gli stessi fedeli. Strutture che poi vengono rivendute a prezzo maggiorato e incassandone tutto il ricavato. Un ricavato da cui a trarne beneficio non sono i singoli fedeli, ma sono i loro capi, in particolare i membri del corpo direttivo, quelli che si sono proclamati eletti del Signore e che, mentre aspettano di andare in cielo a regnare con Cristo, nel frattempo fanno la bella vita tra ville di lusso, alberghi rinomati, viaggi in prima classe, rolex d'oro esibiti sul polso.

Per anni i testimoni di Geova hanno demonizzato la Chiesa Cattolica. L'hanno definita una “sinagoga di Satana” piena di pedofili. Poi abbiamo scoperto che anche i testimoni di Geova annoverano un nutrito gruppo di pedofili. Uno scandalo che ha scosso le fondamenta di una organizzazione che ha "coperto" questi abusi per non finire nella pubblica gogna. Una pratica oscena andata avanti per anni, con tanto di database conservato negli archivi della sede centrale, fino a quando il tappo non è saltato e ha visto un bel po' di testimoni di Geova finire in galera per abusi sessuali sui minori e ha costretto la Watch Tower a sborsare milioni di dollari per risarcire, spesso privatamente, i fedeli abusati, molestati, violati nel fisico e nella mente.

Nonostante questo i testimoni di Geova continuano a recitare la parte delle vittime. Interpretano le grane giudiziarie che li vedono coinvolti come segno di persecuzione nei loro confronti, senza farsi mai un esame di coscienza per capire dov'è che sbagliano pure loro. Perché i testimoni di Geova sono un gruppo presuntuoso: non ammettono mai le loro colpe; sono convinti di aver sempre ragione; non contemplano l'idea che siano loro politiche a cacciarli nei guai. No. Per loro la colpa è sempre dei governanti, dei magistrati o dei giornalisti che mettono in cattiva luce l'operato della Watch Tower.

Questo è uno dei motivi che spinge i testimoni di Geova ad avere un rapporto conflittuale con i mezzi di informazione. Perché sono i media a tirare fuori i tanti scheletri che l'organizzazione ha nascosto negli armadi. Non è un caso che i capi del movimento invitino i loro fedeli a evitare di leggere articoli polemici contro l'organizzazione, liquidando ogni notizia che li riguardano come una menzogna, anche se queste “menzogne” sono compravate da fatti, documenti, sentenze, testimonianze, prove. Il corpo direttivo teme che i membri del gruppo possano imbattersi in verità scomode per l'organizzazione. Loro devono necessariamente nascondere certi fatti e, se non possono tappare la bocca ai media, allora devono chiudere gli occhi ai fedeli.

Siamo davanti a una religione di stampo totalitario che ha rinchiuso i fedeli in un recinto mentale ben definito, tenendoli al guinzaglio con una serie infinita di divieti, proibizioni, inibizioni. E' necessario elencare le norme del corpo direttivo per comprendere che la libertà individuale tra i testimoni di Geova è una chimera: i fedeli non possono frequentare persone del "mondo"; non possono sposare coniugi che non siano della stessa fede; non possono festeggiare ricorrenze religiose; non possono aver rapporti sessuali prematrimoniali; non possono svolgere competizioni sportive; non possono ricevere trasfusioni di sangue. Il corpo direttivo indica loro quali lavori possono fare, quali film possono vedere, quali libri possono leggere, quali svaghi possono concedersi. Perfino quali rapporti sessuali tra coniugi sono ammessi e quali vietati. Gli studi universitari non sono vietati, ma sono ampiamente sconsigliati perché levano tempo alla predicazione e al proselitismo, attività sulla quale la Watch Tower basa il suo potere e le sue ricchezze.

Questo elenco di divieti spiega il motivo per cui molti testimoni di Geova abbandonano l'organizzazione. Non tutti però lo fanno perché la manipolazione mentale subita in anni di indottrinamento rende difficile le defezioni. Ma il prezzo da pagare può essere caro. Studi psicologici hanno riscontrato tra i testimoni di Geova un tasso di malattie mentali molto elevato. In particolare sono stati segnalati casi di schizofrenia, paranoia, depressione, nevrosi, fobie. Diversi studi hanno notato come nei centri di salute mentale e nelle cliniche psichiatriche i testimoni di Geova contino un numero di ricoverati per problemi mentali da 10 a 16 volte superiore alla popolazione generale. Casi legati a problemi di convivenza all’interno della setta.

Un problema che permane in molti casi anche dopo aver abbandonato l'organizzazione, perché gli ex fedeli si trovano scaraventati in un mondo che fino a poco tempo prima demonizzavano. Hanno difficoltà a socializzare, a reinserirsi attivamente nel mondo del lavoro. Ci vuole tempo per disintossicarsi. Qualcuno è costretto a rivolgersi alle associazioni alle onlus per superare il "trauma". Soprattutto se alle difficoltà sociali, si aggiungono pure le problematiche legate all'ostracismo che spinge i testimoni di Geova a ripudiare i propri familiari, andando contro legami di sangue solo perché questi avevano deciso di abbandonare la comunità.

Non è un caso che molti testimoni di Geova abbiano affermato di non essere contenti di stare dentro l'organizzazione, ma abbiano ammesso di starci contro voglia solo per non perdere i legami che hanno con i loro familiari che sono ancora dentro la comunità. Un fenomeno che demolisce l'aureola di cristianità di questa religione, proiettandola in una dimensione fondamentalista con finalità economiche e con stimmate da regime assolutistico.