"L’idea che Io Sì (Seen) sia finalmente anche vostra mi emoziona molto. Ho voluto fortemente cantarla in 5 lingue perché volevo far arrivare in tutto il mondo il messaggio di The Life Ahead, il meraviglioso film di Edoardo Ponti, con protagonisti Sofia Loren e Ibrahima Gueye, di cui Io Sì è l'original song.

Nel film infatti sentirete solo la versione in italiano della canzone scritta con Diane Warren (11 nomination agli Oscar, 1 Grammy Award, 1 Emmy Award, 1 Golden Globe) e Niccolò Agliardi, ma nell’EP, che è disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali, troverete tutte e 5 le versioni".







Così Laura Pausini ha commentato il suo ritorno alla ribalta dopo l'ultimo lockdown.

"Quando mi è stata proposta questa canzone - ha dichiarato la cantante - , ho capito perché finora avevo detto no ad altri progetti cinematografici: aspettavo di emozionarmi così, con un film che racconta di due persone, di incontri che possono cambiare la vita e possono salvarla".

Il film La Vita Davanti a Sé con Sophia Loren e Ibrahima Gueye sarà nei cinema il 3 novembre e il 13 dello stesso mese su Netflix.